A Coruña presenta el II Campeonato de Galicia de Tortilla de Patatas con chefs de referencia

El CIFP Paseo das Pontes ha acogido esta mañana el acto oficial de presentación del II Campeonato de Galicia de Tortilla de Patatas

El CIFP Paseo das Pontes ha sido el escenario elegido para la presentación del II Campeonato de Galicia de Tortilla de Patatas, que se celebrará el próximo 27 de abril y reunirá a algunos de los mejores establecimientos de la comunidad. La cita busca consolidarse como escaparate del talento hostelero gallego y como impulso para el sector gastronómico.

El certamen, que servirá además como clasificatorio para el Campeonato de España dentro del circuito impulsado por el crítico Rafael García Santos, contará con la participación de más de una veintena de restaurantes procedentes de distintos puntos de Galicia, desde Betanzos y A Coruña hasta Vigo, Lugo o Santiago, reflejando la amplia implantación territorial del concurso.

Durante el acto de presentación, tres referentes nacionales y campeones de España -José Manuel Crespo, Alberto García Ponte y Ramón Rodríguez- elaboraron tortillas en directo y compartieron su experiencia con profesionales, concursantes y asistentes, en una jornada que combinó divulgación, espectáculo y gastronomía.

Más allá de la competición, el evento se plantea como una herramienta para dinamizar la hostelería, promover el consumo local y reforzar la proyección de la cocina gallega. La tortilla de patatas, especialmente en enclaves como Betanzos o A Coruña, se reivindica así como uno de los grandes símbolos culinarios de la comunidad.

En esta línea, García Santos subrayó que el campeonato se enmarca en la llamada "revolución de la tortilla gourmet", un proceso de evolución técnica y creativa que busca mantener la esencia tradicional al tiempo que incorpora nuevas formas de elaboración.

El evento cuenta con el respaldo de empresas como Tescoma, Coren y Estrella Galicia, además de la colaboración de la Xunta de Galicia y otras entidades del sector. Durante la presentación, los establecimientos participantes recibieron su distintivo como finalistas.

Por su parte, el director del centro, Pablo Sobrado, puso en valor la implicación de instituciones y empresas en la formación profesional y destacó el papel del CIFP como cantera de talento en el ámbito de la hostelería.

La gran final se celebrará el 27 de abril en A Coruña, en una jornada que reunirá a profesionales, jurado especializado, medios y público, con el objetivo de afianzar este campeonato como una de las grandes citas gastronómicas del calendario gallego.