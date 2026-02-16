El campeonato de tortilla de patatas de Galicia dará a conocer este jueves su nueva edición

Galicia volverá a situarse en el epicentro del debate gastronómico nacional con la segunda edición del Campeonato de Galicia de Tortilla de Patatas. Una competición que servirá como clasificatoria para el Campeonato de España, impulsado dentro del circuito nacional promovido por el crítico gastronómico Rafael García Santos.

Este jueves, 19 de febrero, el Centro Integrado de Formación Profesional Paseo das Pontes de A Coruña acogerá a las 12:00 horas el acto de presentación, donde se revelará la fecha del certamen y todas sus novedades.

En el evento se darán a conocer a los concursantes y detalles de una edición que consolida a Galicia como territorio de referencia en la elaboración de uno de los grandes iconos de la gastronomía española.

Además, el encuentro contará con la presencia de tres Campeones de España de Tortilla de Patatas del área de A Coruña y que destacan como figuras clave del panorama gastronómico: José Manuel Crespo de El Manjar (A Coruña), Alberto García Ponte de Mesón O Pote (Betanzos) y Ramón Rodríguez de O Cabo (A Coruña).

Todos ellos elaborarán sus tortillas en directo, que posteriormente serán degustadas por los asistentes y compartirán su experiencia profesional.