Dónde comer en A Coruña según el científico e investigador César de la Fuente

César de la Fuente es un referente en el ámbito científico. Profesor de la Universidad de Pensilvania, el coruñés dirige el Machine Biology Group, responsable de investigaciones pioneras en el desarrollo de antibióticos mediante el uso de ordenadores y herramientas como la Inteligencia Artificial.

Reconocido por el MIT Technology Review en 2019 como uno de los innovadores más importantes del mundo por "digitalizar la evolución para crear antibióticos mejores", César de la Fuente nació y vivió en A Coruña durante sus primeros años.

Sus estudios y su carrera lo llevaron lejos de la ciudad, ya que se licenció Biotecnología en la Universidad de León y es doctor en microbiología e immunología por la University of British Columbia (Canadá), pero siempre ha mantenido un fuerte vínculo con su casa: esta semana visitó A Coruña para recibir el XXXI Premio Rafael Hervada a la Investigación Biomédica.

Y es que César de la Fuente regresa con frecuencia a su ciudad natal para estar con su familia y sus amigos y, de paso, disfrutar de la gastronomía coruñesa. Precisamente, este sábado hablamos con él de la ciencia del buen comer: ¿Qué sitios recomienda?

Dónde desayunar

La Bombilla. P.M

La Panela es, para César de la Fuente, un clásico para "empezar la mañana con calma". El científico confiesa que le gusta especialmente por su gran variedad de desayunos, lo que lo convierte en un lugar único para arrancar el día de forma relajada.

La Marítima es uno de los locales que más frecuenta el investigador cuando está en A Coruña. De este local, César de la Fuente recomienda la tostada de tomate con aceite y el zumo natural, al mismo tiempo que destaca "el ambiente tranquilo para arrancar el día sin prisas".

El tercer local que recomienda el coruñés es un clásico de la hostelería de la ciudad: La Bombilla. Otra parada que suma a su lista para "empezar el día con un café y algo rico, sin complicaciones".

Dónde tomar el aperitivo

Una ración de pulpo de A Nova Lanchiña.

Miga es, para César de la Fuente, un lugar "ideal" para vermutear y dejarse llevar por el picoteo. Al científico también le gusta disfrutar de un vermú los domingos, para lo que recomienda acercarse a O Fado por su ambiente cercano y su empanada, que "siempre apetece".

Otro sitio al que ir, este más alejado del centro, es A Nova Lanchiña. "Parada obligatoria si el plan es clásico y sin complicaciones: pulpo á feira, de los que

sientan bien a cualquier hora", confiesa el investigador gallego.

Dónde comer

Arroces del restaurante Artabria. Jessica García

Una buena comida para coger fuerzas es fundamental. Y en A Coruña son muchos los sitios que ofrecen platos estupendos para degustar productos gallegos u opciones internacionales con las que descubrir nuevos sabores.

O Fado es un restaurante al que César de la Fuente va a menudo cuando visita la ciudad y del que destaca la "empanada riquísima y las paellas para compartir". Salitre es perfecto "para quienes buscan producto y sabor a mar" y en él el científico recomienda el pescado fesco "en una ubicación privilegiada, con el paseo como mejor antesala (o sobremesa)".

El Artabria, donde cocinan una rica lamprea, es uno de los sitios preferidos del coruñés para comer o cenar cuando está en la ciudad. César de la Fuente, por último, recomienda el Campalache, "un clásico" al que va cuando le apetece variar de plan.

Dónde merendar

Tarta Crostata de frambuesa de Habaziro Cedida

"Una merienda sencilla y efectiva: cafetito con cruasán, ideal para recargar energía a media tarde", señala César de la Fuente sobre Habaziro. Una parada dulce a la que suma un clásico, Bonilla, en el que no se pierde el chocolate con churros: "Es impagable".

Dónde cenar de tapeo

Interior de la Casa da Collona de A Coruña. Cedida

Ubicado en San Andrés, Salpica abrió sus puertas hace un año y ya se ha convertido en un reclamo para muchos ciudadanos. César de la Fuente señala que todo está "increíble" en este sitio, pero si tiene que elegir, se queda con las chuletitas de atún, "que hacen que el sitio se quede en la memoria".

O'Secreto es una apuesta segura para "tapear con ganas". Los calamares fritos y el revuelto de ajetes, champiñones y jamón son la recomendación del científico, que señala que siempre se piden "una vez más".

En la calle Antonio Viñes está la Casa da Collona, perfecta para una "cena informal y reconfortante" gracias a la comida casera y al ambiente que invita a quedarse que lo caracterizan. Y otro sitio para no perderse según el investigador es Anduriña.

Dónde cenar-cenar

Un ceviche de temporada en El de Alberto. Narváez

El Artabria vuelve a ser una de las recomendaciones de César de la Fuente, en esta ocasión para cenar: "Sorprende por su carta de temporada y por una selección de platos que le encantan, como croquetas de marisco, cestillas crujientes de marisco y solomillo con foie".

En el centro de A Coruña está El de Alberto, perfecto para "una cena más completa" con un menú degustación y en el que el investigador recomienda "dejarse guiar por la cocina y convertir la noche en plan". El Gasthof, ubicado en varios sitios de la ciudad, es "una alternativa para una cena distinta" cuando le apetece cambiar de registro.