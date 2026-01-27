Ya hay filloas y orejas de Carnaval a la venta en A Coruña: "Todos los años suben los precios"

Una vez superadas las navidades, y con la cuesta de enero todavía haciendo mella en las economías domésticas, los coruñeses ya empiezan a pensar en las siguientes fiestas: las de carnavales.

Más allá de qué atuendo utilizarán como disfraz, o cómo se van a tematizar, los productos gastronómicos típicos de estas fechas ya empiezan a aparecer en los escaparates de las panaderías y tiendas especializadas, y empiezan a saborearlos abrazando esta nueva época del año.

En la Tahona, por ejemplo, llevan ya cerca de 10 días con ellas. "Las tenemos desde hace una semana y media", explican en conversación con Quincemil uno de los trabajadores, Kiko.

El precio es de 2,5 euros las rellenas, 1,10 euros la individual, 6,30 euros la media docena y 12 euros la docena entera, unas tarifas que tienen un incremento con respecto a años pasados. "Todos los años suben los precios", explica, justificándose en el incremento de las materias primas y en la inflación. Además, las orejas las tienen a 2,6 euros, para los que prefieren este postre.

En Debén también tienen las filloas desde la semana pasada. "Las vendemos a 1,3 euros la unidad y a 14,3 la docena", explica Olivia, una de las trabajadoras. Son las típicas para cocido, otro de los productos que ahora emerge con la fuerza que le proporciona el calendario en las mesas. Las orejas también están disponibles, a 2,6 euros.

En algunos lugares aún hay que esperar

No en todos los establecimientos hay ya orejas a la venta. Es el caso de Confitería La Coruña, en San Andrés. "Aún no nos han llegado. Las suelen traer cuando estamos más cerca de carnavales", reconocen en conversación con Quincemil.

Pero los que ya tengan prisa por acercarse a estos productos típicos, lo pueden hacer ya con orejas y torrijas. "Cuestan 1,7 euros la rellena y 1,3 la simple", sentencian.

La Tienda de Lino, ya a pleno rendimiento

Uno de los lugares más emblemáticos es La Tienda de Lino, que ya tiene las orejas a la venta. De hecho, este fin de semana se agotaron. "Son grandes, muy finas y muy crujientes", explican a Quincemil.

En su caso, la unidad sale a 2,75 euros, y desde ya han repuesto existencias con un objetivo: que ningún coruñés se quede sin paladearas.