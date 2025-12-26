El restaurante de Vioño, en A Coruña, que quiere hacerte sentir como "en casa"

Desde hace unas tres décadas, el restaurante La Masía ofrece en A Coruña una cocina tradicional en la que brillan productos de la gastronomía gallega. El local, que nació en Barcelona, pasó por las calles Emilia Pardo Bazán y Ronda de Outeiro antes de asentarse en el entorno de Vioño, justo al lado del parque.

Desde hace un par de años, el restaurante cambió de manos, pero no de esencia.

Su actual responsable es Miguel Mejuto, antiguo cliente de La Masía que, cuando se enteró de que los propietarios Lexo y Manuel se jubilaban, decidió tomar el relevo sin experiencia previa en hostelería. "Surgió la oportunidad y me decidí", cuenta ahora.

El resultado está siendo un éxito, con una clientela asentada entre la que abundan vecinos del barrio y trabajadores de la zona y del polígono de Agrela.

La clave de la continuidad estuvo entre fogones. Begoña Macía continúa siendo la cocinera y la responsable de platos como la paletilla, los caracoles, el cabrito o la lubina. Miguel lo ejemplifica así: "Las raciones son muy abundantes. Con una ensalada y una croca comen dos personas perfectamente. Es una cocina tradicional como somos los gallegos, sabiendo comer y queriendo comer".

Para los postres, todos caseros, María es la encargada de dulces como el tiramisú o el milhojas, uno de los favoritos de los comensales que incluso se aseguran de reservarlo para contar con él tras una buena comida.

En la carta abundan opciones de la gastronomía gallega, que ya protagonizaba el local antes de su llegada a A Coruña, cuando tenía el nombre de Lar Galego. De hecho, el actual logo, con un gran caserío, hace un guiño a sus orígenes con el primer nombre dentro de la casa.

Y es que la cercanía y el ambiente familiar son dos de los ejes sobre los que gravita La Masía. Su responsable explica que su esencia es ser un lugar para estar "como en casa".

"La gratitud del cliente es lo que te reconforta", subraya Miguel.

Ahora, con un local en el que poco ha cambiado para "no tocar lo que funciona" y en el que con el hilo musical suenan covers de canciones y bossa nova, La Masía sigue mirando al futuro "intentando aportar nuestro granito de arena a un trabajo hecho desde hace mucho tiempo".

A corto plazo, probablemente desde enero, se sumarán a los pedidos a domicilio. "Ya estamos haciendo pruebas porque en Nochebuena y Fin de Año —los únicos días con este servicio— funciona muy bien", comenta su responsable.