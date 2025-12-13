A Coruña pone en valor el pescado de la lonja con una degustación en el mercado de Elviña Cedida

El mercado municipal de Elviña, en A Coruña, fue el escenario de una degustación gratuita de platos elaborados con el pescado de la lonja y preparados por la escuela de hostelería Álvaro Cunqueiro.El evento, abierto a todos los clientes y visitantes, forma parte del programa 'Peixe da Lonxa da Coruña', que busca acercar a la gente la calidad de los productos del mar que cada día llegan al puerto de la ciudad.

El Concello da Coruña vuelve a respaldar este año la campaña de promoción del pescado de la lonja coruñesa, dentro de su compromiso con la economía sostenible y con el producto local. En representación, estuvo presente en el acto Diana Cabanas, concejala de Empleo, Comercio y Mercados. "En A Coruña tenemos productos de primera calidad, y tenemos que reivindicarlos", subrayó.

El sello 'Peixe da Lonxa da Coruña' fue impulsado a iniciativa de la alcaldesa, Inés Rey, para reconocer a las pescaderías y al pescado de la lonja coruñesa como marca de calidad. Desde entonces, se celebraron diversas iniciativas en distintos puntos de la ciudad para acercar los sabores marítimos de aquí a las vecinas y vecinos de la ciudad. Todo ello fue posible gracias a la firma de un convenio de colaboración con la Fundación para el Rendimiento Económico Mínimo Sostenible y Social (FREMSS), que sirve también para distribuir el sello de calidad en las pescaderías y locales del sector.

Además, este programa también se marcó como objetivo fundacional la promoción de una alimentación equilibrada, poniendo a disposición del público ingredientes y recetas pensados para enriquecer la dieta atlántica.

La degustación ofrecida hoy a los clientes del mercado consistió en los siguientes platos: pescado con chilimojili, okonomiyaki de langostino y panceta, ramen de caballa ahumada y sobrasada, tokoyaki de pulpo en pani puri, gilda con encurtidos y velo de vermú y taco de berenjena con rillette de atún.