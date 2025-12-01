Dos jóvenes de A Coruña, seleccionados para la XIV edición del Premio Promesas de la Alta Cocina

Le Cordon Bleu Madrid ha publicado la lista de los 50 estudiantes seleccionados para participar en la XIV edición del Premio Promesas de la Alta Cocina, uno de los certámenes nacionales más prestigiosos dirigido a jóvenes talentos culinarios.

Entre los seleccionados destacan Ana Muñiz Ramilo, del CIFP Compostela, y Juan Carlos Agilda Santo, del CIFP Paseo das Pontes, quienes representarán a la provincia en esta edición.

Los aspirantes proceden de 30 escuelas repartidas en 20 provincias, siendo Andalucía y Comunidad Valenciana las autonomías con mayor representación.

El siguiente paso para los participantes será la elaboración de una videorreceta de máximo 5 minutos, que deberán enviar antes del 15 de enero.

Los vídeos, que permitirán cierto grado de libertad y fomentarán el uso de productos locales, se publicarán en el canal de YouTube del certamen y en la aplicación oficial, donde el público podrá valorar sus favoritos.

Este voto popular se sumará a la evaluación del jurado profesional para seleccionar a los 10 finalistas que competirán en la gran final en abril en las cocinas de Le Cordon Bleu Madrid.

En la gran final, los jóvenes chefs deberán elaborar un plato con ingredientes comunes ante un jurado compuesto por reconocidas figuras de la gastronomía española.

En la pasada edición, María Bazar Verdes, del CIFP Paseo das Pontes de A Coruña, se alzó con el primer premio, conquistando al jurado presidido por Javier Olleros, chef con 2 estrellas Michelin.

El Premio Promesas de la Alta Cocina, dirigido a estudiantes menores de 25 años en su último año de formación, cumple catorce años impulsando a las nuevas generaciones de chefs.

La competición ofrece becas de 24.000 euros y 9.000 euros a los dos primeros clasificados y un incentivo económico de 1.500€ al centro educativo del primer ganador.