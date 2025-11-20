El MEGA de A Coruña estrena 'Brunch navideño' siguiendo la tradición 'ugly Christmas sweater'

A Coruña se prepara para vivir un nuevo plan navideño cargado de humor, sabor y espíritu festivo. MEGA, el Museo de Estrella Galicia, incorpora este año a su programación la popular tradición anglosajona del 'ugly Christmas sweater', los famosos jerséis navideños estrafalarios, con la celebración de un 'Brunch navideño' muy especial. La cita será el domingo 14 de diciembre, a partir de las 12:00 horas, en la Sala de Degustación del museo.

El espacio se transformará con una decoración propia de estas fechas para recibir a un público que, como manda la tradición, está invitado a lucir sus jerséis más feos y divertidos.

La experiencia promete una jornada para compartir, brindar y disfrutar del ambiente navideño con un maridaje gastrocervecero acompañado de música y juegos temáticos. Entre ellos, MEGA ofrecerá un bingo musical con DJ y un concurso de jerséis feos, dos actividades pensadas para animar la velada y fomentar la participación del público.

Las entradas ya pueden adquirirse a través de la web oficial del museo.

Un brunch de cinco pasos pensado para maridar

El menú del brunch ha sido diseñado por Terra Foods y mantiene el espíritu que caracteriza a las experiencias culinarias de MEGA: bocados en formato finger food maridados con cervezas singulares.

La propuesta consta de cinco pasos, cada uno con una combinación de receta salada y dulce:

Estrella Galicia de Navidad con tartaleta de champiñones y chalotas al jengibre, beicon caramelizado, salsa holandesa y brotes frescos; más bizcocho borracho, lúpulo, crema de queso y naranja amarga.

con tartaleta de champiñones y chalotas al jengibre, beicon caramelizado, salsa holandesa y brotes frescos; más bizcocho borracho, lúpulo, crema de queso y naranja amarga. Cerveza El Almendro con mini brioche de jamón glaseado y coleslaw de apio y manzana; más lingote de turrón, almendra amarga, cereza y flor de sal.

con mini brioche de jamón glaseado y coleslaw de apio y manzana; más lingote de turrón, almendra amarga, cereza y flor de sal. Cerveza Tyris Calabaza con salmón ahumado con calabaza asada, crema de queso y eneldo; más cookie rellena de calabaza, nuez y canela.

con salmón ahumado con calabaza asada, crema de queso y eneldo; más cookie rellena de calabaza, nuez y canela. Cerveza Samichlaus con focaccia de roast beef, crema trufada de castaña y jugo al oporto; más flan de yema con crumble de nueces y sal ahumada.

con focaccia de roast beef, crema trufada de castaña y jugo al oporto; más flan de yema con crumble de nueces y sal ahumada. Amara Brava Spritz con gilda de atún (aceituna, pepinillo agridulce, atún, cebollita encurtida, gel de naranja); más tartaleta de limón y albahaca con merengue seco.

MEGA vuelve a apostar por experiencias que combinan gastronomía, cerveza y entretenimiento, y en esta ocasión lo hace sumándose a una de las tradiciones navideñas más populares del mundo. El museo anima a los asistentes a acudir con su 'ugly Christmas sweater' y disfrutar de un evento que mezcla sabor, música y diversión para despedir el año con buen ambiente.