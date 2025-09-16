La histórica Joyería Salamanca de la calle Real de A Coruña se convierte en una pastelería gourmet

La histórica Joyería Salamanca de la calle Real de A Coruña se convierte en una pastelería sin gluten Quincemil

La calle Real de A Coruña despide un pedazo de su historia para dar la bienvenida a un nuevo concepto gastronómico.

La antigua Joyería Salamanca, que durante más de seis décadas lució las piezas más exclusivas de la ciudad tras sus ventanales, se transforma ahora en una exclusiva pastelería especializada en productos sin gluten bajo la marca Chök.

Desde esta mañana, ya puede verse en su fachada el nuevo letrero de la firma, a la vez que mantiene parte de la estética original que caracterizó a la joyería.

Aunque aún no hay fecha confirmada de apertura, ya se pueden distinguir a través de la cristalera elementos como una cafetera, lista para servir a los clientes que decidan acompañar los dulces con un café.

La joyería, fundada en 1939 y ubicada en el número 64 de la calle Real, se trasladó en 2023 a la cercana calle Álvaro Cebreiro, dejando atrás un local cargado de historia.

Su transformación responde a una tendencia que se repite en la céntrica vía coruñesa: la pérdida de comercio tradicional frente al auge de la hostelería, especialmente la orientada al consumo rápido o 'take away', pensado para quienes pasean por la zona.

Chök, con presencia en ciudades como Barcelona, Madrid, Granada, Sevilla e incluso Dubái, ha elegido A Coruña para continuar con la expansión de su imperio de repostería sin gluten. Su propuesta va más allá de simples cruasanes o donuts: elaboraciones cuidadas con ingredientes naturales que buscan ofrecer un producto gourmet.