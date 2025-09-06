Dónde comer en A Coruña, según el presidente de Hospeco, Agustín Collazos

Zamorano pero coruñés de adopción. Así se define Agustín Collazos, presidente la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco) y director del NH Collection Finisterre, quien asegura estar "enamorado" de esta ciudad.

La belleza de A Coruña y el mar que la bordea hacen de esta ciudad el lugar ideal para vivir. Y si a esto se le suma su magnífica gastronomía, lo convierten en un lugar inigualable. Y así lo piensa también Collazos, quien nos acerca sus recomendaciones de sitios para desayunar, comer y cenar en A Coruña. Y entre comida y comida, un aperitivo y una merienda.

Dónde desayunar

Siboney: Ferrol, 14

Para empezar el día, Collazos nos recomienda el Siboney, en particular el situado en la calle Ferrol. Destaca su amplia variedad de cafés y el trato cuidado que brindan sus empleados. "El pan gallego que tienen es impresionante, y con un chorrito de aceite", recomienda.

Dónde tomar el aperitivo

Skybar del Hotel Plaza.

Hotel Plaza: Santiago Rey Fernández Latorre, 45

Antes de comer, opta por un hotel de la ciudad (y no es el suyo): el Plaza. "Tiene una terraza espectacular, en la que puede disfrutar de un aperitivo con unas vistas a la ciudad", afirma.

Dónde comer

Gorka, responsable de la Pulpeira de Melide. Quincemil.

La Pulpeira de Melide: Plaza de España, 16

Plaza de España, 16 La Sartén: Plaza de España, 11

Plaza de España, 11 Tira do Playa: Andén de Riazor

Y a la hora de la comida, Collazos se queda con locales muy populares en la ciudad: La Pulpeira de Melida y La Sartén, ambos en la plaza de España. Del primero destaca, como no, su pulpo. Pero también la tortilla. "Siempre que voy está delicioso. Es un sitio con el que nunca fallarás", afirma. Y de La Sartén, se queda con el bonito. "Buenísimo".

Pero Collazos también elige el Tira do Playa para una buena comida. Su situación y las espectaculares vistas al mar que ofrecen son únicas. Y para comer, arroz con bogavante.

Dónde merendar

O Sampaio: da Fama, 1

A media tarde, Agustín opta por dar un paseo por La Marina y disfrutar de las terrazas de cualquiera de los locales de hostelería, aunque se queda con O Sampaio para tomar una cerveza.

Dónde cenar

Restaurante Pablo Gallego, A Coruña

Pablo Gallego: Capitán Troncoso, 4

Capitán Troncoso, 4 A Mundiña: Real, 77

Real, 77 Taberna 5 Mares: Estrada Os Fortes, Monte de San Pedro

A la hora de cenar, Collazos también recurre a los clásicos que nunca fallan. Pablo Gallego, por su excelente producto: "No lo enmascara con nada". A Mundiña, por su entorno y la "calidad del producto". Y por último, otra propuesta, ya algo más alejada de la ciudad, Taberna 5 Mares, en el monte de San Pedro. "Probar un menú degustación a ese precio es un lujo".

Dónde copear

Clover Club: Da Fama,1

Da Fama,1 Boulevard: Av. Rubine, 14

Y para poner el broche final al día, Collazos se queda con Clover, un local del que destaca su excelente ubicación: "Estás al lado del todo". Y también nos propone el Boulevard, en Rubine, un sitio por el que han pasado muchas generaciones de coruñeses y que fue un lugar de muchas quedadas juveniles.