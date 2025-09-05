El "bareto" de A Coruña que cumple 30 años como un museo de la escena musical de la ciudad

Hace 30 años nacía en A Coruña un local que se ha convertido en un icono de la escena hostelera y musical de la ciudad. El Bristol abría sus puertas un 6 de enero de 1995 en la calle Torreiro, cuando esta zona era más comercial que hostelera. "Fue mi regalo de Reyes", recuerda ahora su propietaria, María Cancela.

María tenía entonces 16 años. Junto a sus padres, la familia abrió el Bristol, que recibió este nombre en homenaje a la ciudad a la que habían emigrado sus abuelos.

"La familia siempre es lo importante. Aquí además los clientes acaban siendo familia", añade.

En sus inicios la clientela acudía a consumir tapas y cafés. Con el tiempo el local fue reinventándose hasta ser el "bareto" de cervezas y copas que María describe cariñosamente.

Ahora, canciones como Mrs Robinson de The Lemonheads ponen la banda sonora a un bar en el que las referencias musicales, británicas y, por supuesto, coruñesas decoran las paredes.

"No entiendo la vida sin la música"

"Hay mucho de A Coruña aquí", cuenta la propietaria echando un vistazo al local. "Ahí está el cartel original del Portobello (la tienda de discos de la rúa Cega), que me lo cedió mi tito Jimmy. Luego tenemos el Rincón Coruña, con el cartel original del Noroeste de Jorge Cabezas, el primer disco de The Elephant Band de Xoél (López), una guitarra firmada...".

Siguiendo por una pared de colores blanco, amarillo, azul y rojo —todas las pinturas que han ido decorando el Bristol a lo largo de los años— y pasando por el logo del Playa Club, las referencias suman nombres nacionales.

Aquí hay un cartel de Sidonie desde su concierto en el local en el 2018, otro del 20 aniversario de Love of Lesbian o discos de Iván Ferreiro o Vetusta Morla, todos ellos dedicados.

Interior del Bristol en A Coruña. Carmen G. Mariñas

"No entiendo la vida sin la música", reconoce María, que recuerda que en una ocasión un amigo le comentó que el bar parecía su propia habitación con pósters de grupos decorando las paredes.

Hace cinco años, la pandemia frustró el 25 aniversario. Ahora, para conmemorar los 30, el Bristol prepara celebraciones con música, arte y humor. Una de las fechas marcadas será el 27 de septiembre con La Casa Azul en Noites do Porto y una pinchada de Julián Saldarriaga. Después, las sorpresas se irán anunciando poco a poco.

Para María, el secreto de estas tres décadas no es otro que "ponerle cariño y amor, que es como se tienen que hacer las cosas. Yo en el Bristol soy feliz y que haya gente que llame a este bar casa es uno de mis mayores orgullos".