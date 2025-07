Pablo Cabezali critica la tortilla de O Cabo, en A Coruña, por esta razón: "No lo concibo"

La tortilla de patatas es un plato emblemático de la gastronomía gallega, conocido por su sencillez y versatilidad. Los ingredientes básicos son patatas, huevo, aceite de oliva y sal; no obstante, en algunas ocasiones se añade cebolla.

Tras años de evolución y reinterpretaciones, la inclusión de este último ingrediente ha generado un constante debate, ya que no a todo el mundo le agrada. Pablo Cabezali (Cenando con Pablo) se declara 'team cebolla', como lo demuestra en el vídeo de su visita al restaurante O Cabo, en A Coruña.

"No lo concibo"

En su último viaje a Galicia, Pablo Cabezali visitó el restaurante O Cabo, en A Coruña, acompañado de Santiago Caamaño (ChampiMuros).

El influencer gastronómico aprovechó la ocasión para probar la tortilla ganadora del XVII Campeonato de España de Tortilla de Patatas, pero su reacción no fue la esperada: "No puede ser sin cebolla, o sea no lo concibo".

En un primer momento, la tortilla parece conquistar a Pablo Cabezali: "Oh, madre mía...". Sin embargo, poco después matiza su opinión y añade: "Para mí, una tortilla con cebolla se sube a otro level (nivel)".

La cebolla es el ingrediente más controvertido en la tortilla de patatas: lo amas o lo odias. En este caso concreto, Pablo Cabezali se decanta por la inclusión de cebolla y, aunque la de O Cabo no lleva, le otorga una nota de un 7.

En el vídeo publicado en TikTok, algunos usuarios han recordado al influencer Cenando con Pablo que "la tortilla española no lleva cebolla", mientras que otros se han limitado a decir: "la tortilla lleva lo que eches".

#restaurantesgalicia ♬ sonido original - CENANDO CON PABLO @cenandoconpablo Probando la mejor Tortilla de Patatas de España con Champi Muros 👇🏼 He quedado con @Champi Muros 💙 🥔🥔🥔 en A Coruña para ir a probar la premiada como MEJOR TORTILLA DE ESPAÑA: está en un Restaurante llamado O Cabo y no lleva Cebolla.. ¿Será la mejor que hemos probado nunca? #galicia

La experiencia gastronómica de Pablo Cabezali y Santiago Caamaño en O Cabo continuó con la croca de ternera con queso del país. "Dejan jugosita la carne, eh", comenta Pablo Cabezali, a lo que ChampiMuros responde: "Aquí sabe más el queso que la carne, y la carne tiene sabor. Muy buena, me gusta".

También probaron almejas al ajillo -"muy ricas, diferentes"- y un revuelto de navajas y setas, del que destacaron: "Me gusta cómo evoluciona el sabor".

En cuanto a los postres, degustaron una tarta de queso al horno -"no me gusta"- y una tarta de queso fría, de la que dijeron lo siguiente: "tiene un gusto como artificial".

El secreto de la mejor tortilla de España

La mejor tortilla de España se elabora a diario en el número 2 de la calle Picavia de A Coruña. Los responsables de O Cabo se coronaron el pasado 2024 como reyes nacionales de esta especializada en la XVII edición del Campeonato de España de Tortilla de Patatas.

Ramón Rodríguez, uno de los dueños de O Cabo, asegura que su tortilla "no tiene secreto". No posee una técnica estilupada, pues lo que sabe lo ha aprendido anteriormente de su suegro, con el que trabajó en otro local, y sobre esa base "la fue personalizando un poco".

Me gusta hacerla a temperatura alta y que se haga pronto, no me gusta que la tortilla pase demasiado tiempo en la sartén", aclara. Para cada tortilla emplea 13 huevos y kilo y medio de patatas que peladas pueden quedar en 900 gramos aproximadamente.