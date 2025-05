Los lunes no se apagan en A Coruña: los restaurantes que mantienen viva la hostelería entre semana

Restaurante Taberna do Cunqueiro Quincemil

Salir de fiesta los domingos solo puede significar una cosa: trabajas en la hostelería y, por tanto, libras los lunes. Lo que para muchos es el peor día de la semana, para otros es un alivio. El lunes, con su fama de gris y cuesta arriba, se convierte en el mejor aliado de quienes viven a contracorriente: camareros que por fin duermen hasta tarde, cocineros que pueden sentarse a comer sin mirar el reloj y encargados que respiran sin tener que correr de mesa en mesa.

Sin embargo, una ciudad como A Coruña no se puede quedar sin hostelería, ni siquiera los lunes. Por eso, también los hay que aprovechan para abrir sea el día que sea. Fue el día del apagón, al coincidir en lunes, cuando esa otra cara de la ciudad quedó al descubierto. Con buena parte del país a oscuras, nos dimos cuenta de cuántos negocios permanecen abiertos mientras otros descansan. Uno de ellos fue el restaurante Alcume, en la calle Galera. La parrillada, con más de 25 años de historia, no dudó en seguir sirviendo a pesar de la falta de luz. Ese día, dio de comer a la plantilla de Quincemil cuando muchos otros locales no podían ni calentar agua.

Ese día nos dimos cuenta de que son muchos los locales que no descansan. Trabajan los siete días de la semana o, simplemente, prefieren librar otros días. Algunos se pueden permitir librar un domingo, como el famoso restaurante O Cabo, en la calle Picavia, o el Santa Clara Destapa, en Matogrande, entre una larga lista de locales que por su nivel de actividad pueden tomarse el privilegio de librar un domingo.

Pero también los hay que no bajan la verja en toda la semana. Un ejemplo de ello es la Taberna do Cunqueiro, en la calle de la Estrella. Al tener una plantilla de casi 50 trabajadores, van rotando para poder librar todos dos días a la semana. "Algunos incluso descansan los fines de semana. Depende como te toque", explica Andrés, el encargado.

En su caso, siempre lo han hecho así. Desde que Andrés lleva en el local, desde hace ya 15 años, no recuerda ni un solo lunes en el que el local estuviera cerrado. "Todos libramos dos días a la semana", afirma. Además, indica que el permanecer abiertos los lunes tiene sus ventajas: "Al estar el resto cerrados, te viene más clientela de otros lados".

La Cervecería de la Estrella, en Cuatro Caminos, sigue el mismo ejemplo que la Taberna do Cunqueiro. No cierran ni un solo día a la semana. Los grifos de cerveza funcionan de lunes a domingo sin descanso. Y no podía ser de otra forma, un clásico como este sirve a los coruñeses día sí y día también.

Restaurantes de polígono: los mayores privilegiados

Pero, si los restaurantes cerraran los lunes, ¿quién daría de comer a los trabajadores que llegan del domingo sin nada que llevarse a la boca? Después del fin de semana, a muchos no les da tiempo a prepararse un tupper. Los restaurantes de polígono ahí están para aquellos que se encuentran en la situación de no tener qué llevarse a la boca. El Hoyo 19 de A Grela tiene un horario bastante particular: abren de 5:00 a 17:00 horas.

"Es el horario del polígono", aseguran desde el restaurante. En su caso, pueden decir que son de los pocos trabajadores del sector que libran fin de semana. Pocos son los camareros que tienen sábado y domingo libre. Y como ellos, otros muchos a los que les rodean oficinas.

Conocidos por su menú del día

La Herculina, en la calle Juan Flórez, abre de lunes a sábado. "Nos viene mucha gente de oficinas", aseguran. Y es que el menú del día que tienen no deja a nadie indiferente. "Tenemos un menú exquisito y eso llama a mucha gente a venir entre semana. No podríamos cerrar los lunes por eso", asegura Penélope, del restaurante.

Además de estos, hay otros restaurantes conocidos en A Coruña que también abren los lunes. Como pueden ser el Chi Fán, también en la calle Galera, Bocanegra, en Riego de Agua, Volteo Tortillería, en la Franja, u O Lagar da Estrella, también en la calle de la Estrella, 14. Estos restaurantes y otros muchos más sufrieron el apagón en pleno turno. Un lunes que pasará a ser recordado en la historia y en el que se pudo ver cómo los coruñeses pasaban rápido del 'apagón' al 'botellón'.