Dónde comer en A Coruña, según la periodista Chus Castro

La voz de Chus Castro ha sonado (y mucho) en la radio coruñesa. Periodista de la Radio Galega en A Coruña, ahora ya retirada desde hace algunos años, Castro es una mujer imparable. Siempre dispuesta a sumar y a colaborar en todo aquello que sea necesario. He aquí este caso. No dudó ni un momento en atender la llamada de Quincemil para poder conocer sus recomendaciones gastronómicas en la ciudad.

¿Cuáles son sus sitios favoritos? Chus, quien está detrás también de la iniciativa solidaria A Radio Conta, de las emisoras locales de A Coruña, nos traslada hasta su barrio para descubrirnos los sitios que más le gustan, y que, por lo tanto, más suele visitar. Pero también nos anima a salir de la ciudad para saborear un cocido que, según nos confiesa, es "digno de probar":

Dónde desayunar

La Tahona: Avenida de Gran Canaria, 13

Para empezar el día, Chus nos recomienda disfrutar de un café y cualquier tipo de dulce en la Tahona. Por cercanía, ella se queda con la situada en la Avenida de Gran Canaria; pero esta cadena cuenta con diferentes locales repartidos por la ciudad. O Cabanas es otro lugar que nos recomienda: "El café con leche por la maña y la tortilla a media mañana", sugiere Castro, quien califica de "Increíble" este plato.

Dónde tomar el aperitivo

Casa Novo: Calle Perú, 2

Antes de sentarnos en la mesa a comer, nos anima a acercarnos hasta una pequeña plaza próxima a la de la tolerancia donde hay una serie de terrazas. En este caso, se queda con la de Casa Novo. "A terraza sempre está chea, é un sitio fantástico tamén para tomar algo pola tarde", comenta.

Restaurante Avelino Mancomunidade de Ordes

Dónde comer

Avelino: Calle A Quenlla, 1. Mesón do Vento

Además de insistirnos en probar la tortilla o el raxo de O Cabanas, "todo un referente no barrio", Chus decide alejarse un poco de la ciudad e ir hasta O Mesón do Vento, al restaurante Avelino, del que no nos podemos ir sin probar su cocido: "O cocido do Avelino haino que probar". Esta temporada vendieron más de 6.000 cocidos, un número que demuestra el buen sabor de este plato. Para ir, mejor reservar, nos advierte Chus, quien de todas formas ya nos indica que siempre saldremos comidos de O Avelino porque "non deixa a ninguñen sen comer", siempre encuentra un sitio. "É un referente" apostilla.

Dónde cenar

A Nova Estación: Avenida de Labañou, 2

Avenida de Labañou, 2 Os Ventís: Plaza de la Tolerancia

Para cenar, Chus Castro regresa a su barrio y nos recomienda dos sitios: A Nova Estación y Os Ventís. Del primero, situado al lado del Muncyt, destaca las maravillosas vistas. "É maravilloso disfrutar dunha cea cunhas vistas inconfundibles a Riazor e Orzán". Además de estos dos, menciona de nuevo Casa Novo, también perfecto para cenar.

Dónde copear

La Naval: Avenida de Gran Canaria, 2

Y después de cenar, sin salir del barrio, nos aconseja un lugar en el que tomar algo mientras disfrutas de una actuación musical. Se trata de A Naval.