La hostelería de A Coruña, alarmada por el cierre de locales: "Si no se gana dinero, la gente abandona"

Los cierres de bares y restaurantes en España caen un 3,1% en 2024. Este porcentaje indica una mejora gradual en la estabilidad del sector, impulsada por estrategias de adaptación a los cambios en los hábitos de consumo. El norte de España y las islas Baleares y Canarias lideran el rendimiento del sector hostelero en 2024 en ocupación, ticket medio, satisfacción y estabilidad del censo, según el Informe de la Restauración en 2024 de Delectatch.

No obstante, la percepción de los hosteleros de A Coruña difiere notablemente de los resultados reflejados en el estudio de la startup tecnológica. Aunque las aperturas de nuevos establecimientos en el centro de la ciudad herculina son muy llamativos, Héctor Cañete, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña, apunta que la realidad en los barrios es muy diferente: "Hay una pérdida constante de locales de hostelería".

Aumento de los costes y falta de relevo

Para el sector de la hostelería, el problema principal no tiene que ver con los alquileres ni tampoco con la competencia, sino con el incremento de los costes. "Se han incrementado una barbaridad", lamenta Cañete. "Hay muchísimos gastos, los salarios también han aumentado y a eso hay que sumarle el incremento de los precios de los productos; es decir, lo que es la cesta de la compra".

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña advierte que el sector hostelero suele ser el primero en señalar una crisis: "Cuando no tienes dinero, lo primero que recortas son las salidas, porque hay que seguir pagando la letra del coche y el alquiler", comenta.

La falta de relevo generacional es otro de los principales problemas a los que se enfrenta la hostelería de A Coruña, si bien Héctor Cañete asegura que esto también viene motivado porque "el negocio no deja de ser negocio". "Si tú no quieres el modelo de vida de tus padres porque es muy duro y además no tiene un retorno acorde al esfuerzo realizado, evidentemente no es algo atractivo para la juventud".

"Todos los cierres que se producen jubilación no vuelven a abrir" Héctor Cañete, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña

No hay relevo para los locales de barrio

En cuanto al perfil de los hosteleros que abandonan el negocio, Héctor Cañete asegura que "todos los cierres que se producen por jubilación no vuelven a abrir". El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña habla del modelo del pequeño bar de barrio, de aquellos "autónomos que se estaban pagando su pensión". "Se jubilan y esos locales no vuelven a abrir. No hay relevo".

La situación en el centro de la ciudad es diferente, "hay gente que reforma y lo vuelve a intentar". Solo hay que echar un vistazo a la sección GastroCoruña de Quincemil para confirmar esta realidad.

Preguntado sobre si la hostelería coruñesa echa en falta ayudas para el emprendimiento o no, Héctor Cañete apunta que el problema es que el modelo de negocio no es competitivo. "Si no se gana dinero, la gente abandona". "La hostelería lo está pasando mal, por eso hay una pérdida de locales, pero es algo que ocurre en A Coruña y en el resto de España", concluye.