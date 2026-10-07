El Rosario llena de gente la Ciudad Vieja de A Coruña: "Las ventas están siendo muy buenas"

La tregua de la lluvia acompañó durante buena parte de la mañana a los coruñeses que este miércoles aprovecharon el festivo local del Rosario para salir a la calle. La programación organizada en la Ciudad Vieja, unida a unas horas de tiempo más agradable después de las precipitaciones de la noche, dejó terrazas llenas y una importante afluencia de público en algunos de los establecimientos de la zona.

El ambiente comenzó desde primera hora con las dianas y alboradas por las calles de la Ciudad Vieja y continuó a las 11:00 horas con la Banda Municipal de A Coruña en la plaza de la Constitución. La ausencia de lluvia durante la mañana favoreció que cada vez más personas se acercasen al casco histórico para disfrutar de la jornada festiva.

A las 12:00 horas comenzó la misa solemne en la iglesia de Santo Domingo, mientras que a esa misma hora la plaza de Azcárraga, conocida también como praza da Fariña, se convertía en uno de los principales puntos de encuentro del día con una pulpada y churrascada popular.

La comida y la música hicieron el resto. Muchos aprovecharon para comer en la propia plaza mientras esperaban el inicio de Os Revenidos, que comenzaron su actuación a las 13:00 horas ante una plaza llena de público.

"Tenemos la terraza llena y una gran cola que atender"

El movimiento se dejó sentir también en la hostelería. Los establecimientos consultados coinciden en que el festivo y la programación del Rosario se tradujeron en una mañana de buenas ventas y terrazas con una elevada ocupación.

Desde La Terraza del Profe aseguran que la jornada está funcionando especialmente bien. "Las ventas están siendo muy buenas. La plaza y la terraza están llenas de gente. Así da gusto: buen ambiente y buenas ventas", explican.

Una imagen similar se vivía en Sito Bar, donde apenas había tiempo para detenerse ante la cantidad de clientes. "Tenemos la terraza llena y una gran cola que atender. Eso es lo mejor que podemos decir. A seguir trabajando", señalan desde el establecimiento.

También el propietario del Ummagumma valora positivamente la jornada. "Hoy las ventas bien, muy bien. Siempre mola que se hagan cosas en la plaza, siempre trae ambiente", afirma.

El regreso de la lluvia hacia el mediodía no impidió que continuase la celebración. A las 14:45 horas llegó el turno de Broken Peach, otra de las actuaciones previstas en la plaza de la Fariña durante este miércoles.

La fiesta continúa por la tarde

La programación de las Fiestas del Rosario todavía tiene varias citas por delante. A partir de las 17:00 horas, la plaza de la Fariña acogerá Os Rizos de Lía, un cuentacuentos musical pensado para el público familiar.

A las 18:00 horas tendrá lugar la procesión, mientras que a las 19:00 horas será el turno de Indigentes, que actuarán en la plaza de la Fariña.

La jornada concluirá a las 21:00 horas en el Teatro Colón con Circes e Morganas, una propuesta dedicada a celebrar la figura de Begoña Caamaño.