Gran pulpada con menú exquisito a 38 euros el 4 de octubre: queso, empanada, paleta asada, postre y bebida

En Galicia somos de buen comer, tal y como se nota en la cantidad de comida de cada ración en los restaurantes gallegos. También somos de celebrar, y por eso siempre hay alguna fiesta en algún lugar de la comunidad, o varias. Si juntamos ambas cosas, comida y fiesta, la combinación son celebraciones gastronómicas que se alargan hasta altas horas de la madrugada.

¿Y qué mejor forma que celebrar con un completo menú en el que el pulpo es el producto protagonista? Muchos municipios gallegos celebran sus fiestas en honor a este manjar del mar. Eso sí, en compañía de otros productos gallegos y, por supuesto, mucha música para amenizar la jornada.

Mucha comida y música en buena compañía

La Asociación de Vecinos Santa Eufemia de Bértoa, en Carballo (A Coruña), celebra mañana, día 4 de octubre, su tradicional pulpada, una cita gastronómica que ya va por su tercera edición reuniendo a vecinos y visitantes alrededor de este manjar, con mucha música y muy buen rollo. "A mellor comida, a mellor compañía, a mellor festa", indican en el cartel.

La programación arrancará a las 13:30 horas con la sesión vermú para empezar a mover el cuerpo con buena música y abrir el apetito. Ya a las 14:30 horas llegará el momento del xantar, con un completo menú en el que el pulpo será el gran protagonista. "Comida de verdade, como nas festas de sempre".

El menú incluye empanada, queso, aceitunas, pulpo, paleta asada, ensalada y larpeira de postre. Además, la comida estará acompañada de bebida, con café con gotas, chupito, vino, cerveza, agua y refrescos incluidos. Como ves, no falta de nada, por lo que acabarás con la barriga bien llena.

Tras el almuerzo llegará la sobremesa, para la que se ha organizado un tardeo "para disfrutar e compartir". Habrá animación musical a cargo de DJ Kokke, que pondrá el ambiente necesario a la celebración, además de varios sorteos y pintacaras para los más pequeños.

La comida está abierta tanto a socios como a personas que no pertenezcan a la entidad, si bien el precio es diferente. La cuantía establecida es de 42 euros para los no socios y 38 euros para los socios. En el caso de los más pequeños, el coste será de 20 euros para niños de entre 6 y 12 años, mientras que para los menores de hasta 5 años es gratis.

Así que ya lo sabes, no dudes en pasarte este 4 de octubre a partir de las 13:30 horas por la parroquia de Bértoa y, si llueve, no te preocupes, porque la organización colocará una carpa para evitar posibles imprevistos a causa del tiempo.