Una actuación de la París de Noia Concello de Ferrol

La orquesta París de Noia anuncia todas sus actuaciones de octubre: 11 fechas y cierre de temporada

La temporada de verbenas 2026 llega a su fin en octubre. Tras un largo (y caluroso) verano, París de Noia se despide de su gira 'Va por ti' con 11 fechas para este mes.

"Un mes más, seguimos recorriendo kilómetros para encontrarnos con vosotros y disfrutar juntos de cada noche", se puede leer en su última publicación.

París de Noia confirma 11 fechas en octubre

La orquesta París de Noia ha vivido un intenso verano de 2026 recorriendo decenas de localidades de Galicia y de toda España con su espectáculo 'Va por ti'.

La formación musical ha estado en las cuatro provincias gallegas, con paradas clave en fiestas como las de Melide (A Coruña), Sarria (Lugo) y Redondela (Pontevedra).

También ha llevado su espectáculo fuera de Galicia, con actuaciones en Aranda de Duero (Burgos), Fuenlabrada (Madrid) y Pravia (Asturias).

Para este mes de octubre, París de Noia ha confirmado 11 fechas entre los días 2 y 31 del mes en curso.

La emblemática orquesta de Noia (A Coruña) amenizará las fiestas de la pequeña parroquia de Graña, en Abadín (Lugo), de apenas 192 habitantes. También animará el San Froilán 2026 de Lugo y las fiestas del barrio ourensano de San Francisco.

Asimismo, hará parada en otros municipios fuera de Galicia, como Ávila, Cuenca y Villacañas (Toledo).

A continuación, te detallamos la lista completa de actuaciones de París de Noia durante el mes de octubre: