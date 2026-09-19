Monte Alto recupera sus "Merendiñas da Torre" para despedir sus fiestas en A Coruña

Monte Alto está de fiesta y quiere celebrarlo como se hacía antes: juntándose, comiendo y haciendo barrio. Este domingo 20 de septiembre, la Asociación de Veciños de Monte Alto y las "Merendiñas da Torre" recuperarán una tradición que durante años sirvió para reunir a los vecinos del barrio al final de la temporada estival.

La propuesta busca recuperar aquellas antiguas Merendiñas de Santo Amaro, una celebración alrededor de la que los vecinos se juntaban para hacer comunidad y disfrutar de la particular relación de Monte Alto con el mar.

La cita será a partir de las 13:00 horas en el parque donde se encuentra el Memorial a las víctimas del fascismo, situado por encima de la residencia de mayores Torrente Ballester. Allí comenzará la jornada con un vermú amenizado por las gaitas de Cántigas da Terra.

Y después llegará el momento de sentarse a comer todos juntos. Eso sí, habrá que llevar el almuerzo de casa, ya que la organización propone que cada persona lleve su propia comida para compartir el último domingo del verano al aire libre.

La iniciativa pretende recuperar así una de esas tradiciones que forman parte de la memoria de los barrios coruñeses y que servían como punto de encuentro entre vecinos. Una excusa para salir de casa, juntarse y disfrutar de una jornada en comunidad en uno de los rincones con vistas privilegiadas al paisaje marítimo de Monte Alto.

Una última "merendiña" antes de que el verano quede definitivamente atrás.