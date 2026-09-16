Los vecinos de una pequeña aldea cerca de A Coruña crean su propio festival de rock anual: "Es todo un éxito"

Todo empezó con un grupo de madres que pasaba buena parte de sus tardes en un parque de la aldea de San Lourenzo, en Cambre, mientras sus hijas jugaban. El local de la asociación de vecinos estaba allí y corría el riesgo de cerrar porque quienes se ocupaban de él eran ya mayores. Decidieron hacerse cargo y tratar de devolverle actividad. De aquella decisión acabaría naciendo, casi por casualidad, un festival de rock.

"Como nos pasábamos allí todo el día, dijimos: antes de que se cierre, lo cogemos nosotras y tratamos de darle un poco de vida", recuerda Ana, una de las organizadoras. Pensando qué podían hacer desde la asociación descubrieron que compartían una afición por la música. "A todas nos gusta la música y el rock, así que dijimos casi en broma que deberíamos hacer un festival aquí, en San Lourenzo. Empezamos así y nos vinimos arriba".

El resultado fue la primera edición del Lou Fest, organizada el año pasado con cuatro grupos de Cambre y unos medios muy modestos. Los propios vecinos, amigos y músicos colaboraron para sacar adelante el evento. Un conocido con una imprenta, por ejemplo, les ayudó con el logotipo y la cartelería.

Lo que no esperaban era la respuesta del público. La organización calcula que unas 2.500 personas pasaron por el festival. Después comenzaron a recibir mensajes de bandas de distintos puntos de Galicia interesadas en participar en una posible segunda edición. "La gente nos lo decía por la calle que es un éxito. Tuvo tan buena acogida que decidimos ir a por la segunda edición", cuenta Ana.

Doce horas de rock, churrasco y food trucks

La segunda edición se celebrará el próximo 3 de octubre y dará un salto considerable respecto a la primera. El festival comenzará a las 14:00 horas y la música continuará aproximadamente hasta las 02:00 de la madrugada.

El cartel estará formado por Panxea, Bico Rock, Magma, Máxica, Less Fortunate Songs y Destemplados. La entrada y el aparcamiento serán gratuitos.

La asociación repetirá además la churrascada con la que acompañó la primera edición y, durante la tarde y la noche, incorporará food trucks para que los asistentes puedan cenar en el recinto. También habrá puestos de artesanía local.

El crecimiento ha obligado a ampliar el radio de búsqueda de bandas. Si el primer Lou Fest estuvo formado exclusivamente por grupos de Cambre, esta vez participarán también formaciones procedentes de fuera del municipio.

Dar un escenario a los músicos de la zona fue, precisamente, una de las razones que impulsaron el proyecto. "Los grupos locales estaban muy ocultos", sostiene Ana. "Para nosotros, que tengan un espacio y visibilidad, aunque sea en algo mucho más pequeño, era muy importante".

Cero financiación pública

Detrás del escenario no hay una promotora ni un gran presupuesto. La asociación asegura que organiza el Lou Fest sin recibir financiación de ninguna administración. El Concello de Cambre colabora autorizando el uso del espacio municipal y facilitando elementos como contenedores y vallas.

"Nada, cero ayuda. Solamente nosotros", explica Ana sobre la financiación. Para poder afrontar los gastos, los proveedores les permiten realizar los pagos una vez celebrado el evento y buena parte del dinero necesario se obtiene mediante la churrascada y la barra instalada durante el festival.

A ello se añaden pequeños patrocinadores vinculados a personas próximas a la propia organización. "Lo sacamos entre las ayudas de algún patrocinador amigo y lo que se factura después con la venta del churrasco y del bar".

El carácter comunitario de la iniciativa quedó especialmente patente tras la primera edición. El acuerdo con las cuatro bandas participantes establecía que, una vez abonados todos los gastos, los posibles beneficios se repartirían entre ellas. Finalmente correspondieron unos 200 euros a cada grupo.

Organizadores del Lou Fest, festival de rock en la aldea de San Lourenzo (Cambre, A Coruña). Cedida

Pero el dinero volvió al festival. "Ellos mismos nos lo donaron para poder seguir haciendo la segunda edición", recuerda Ana. Los músicos, asegura, agradecieron especialmente que se hubiese creado un espacio donde las bandas de la zona fueran las protagonistas.

Ahora el objetivo es conseguir que la cita tenga continuidad y que San Lourenzo quede asociado cada otoño a su propio festival de rock.

"Que la gente supiera que cada octubre hay este festival sería una pasada», reconoce Ana. "Eso sería un sueño".