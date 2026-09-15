Conciertos, pasacalles y una sesión vermú en este barrio de A Coruña a partir del 19 de septiembre

Las fiestas de Monte Alto es una de las citas imprescindibles para este fin de semana en A Coruña. Los días 19 y 20 de septiembre habrá conciertos pasacalles, una sesión vermú y muchas más sorpresas.

Los vecinos de Monte Alto esperan con ilusión el inicio de las fiestas del barrio, cuya cuenta atrás está a punto de finalizar. Este año, las celebraciones "veñen fortes", con dos días repletos de actividades.

Así serán las fiestas de Monte Alto 2026

La recta final del verano llega a A Coruña con las tradicionales fiestas de Monte Alto. Una edición más, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un animado programa que incluye propuestas para todos los públicos.

Un pasacalles por el barrio con el grupo Xebre inaugurará las fiestas de Monte Alto el sábado 19 de septiembre. A este le seguirá una sesión vermú en la calle de la Torre y, por la tarde, el Campo de Marte acogerá el espectáculo infantil-familiar Rogelio III La Fête As Sicórpatas.

La programación de la jornada también incluye una foliada familiar, el pregón a cargo de Julia Ares y los conciertos de Brasica Rapa, Porto Santo y el grupo de música tradicional con ritmos de base electrónica y pop Alana.

Estos son los horarios de los conciertos:

A las 20:30 horas: Brassica Rapa

A las 21:30 horas: Portosanto

A las 23:15 horas: Alana

La agenda festiva del domingo arrancará a las 12:00 horas con la celebración del 3º Roteiro da Memoria Cívica do Barrio, a cargo de Carlos Ares. En él también intervendrán Gonzalo Castro, Rubén Centeno y miembros del colectivo de presas y presos políticos de A Coruña.

La actividad 'Merendiñas da Torre' cerrará las fiestas de Monte Alto 2026. Esta tendrá lugar en el Parque Agra de Santo Amaro y comenzará a las 13:00 horas.