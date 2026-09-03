Varias verbenas, un festival, una feria de artesanía y 8 días de fiesta desde el 4 de septiembre en este pueblo

Pontedeume (A Coruña) ya está listo para celebrar su tradicional Festas das Peras, que este 2026 ofrece una programación ideal para todos los públicos con una combinación de música, compras, espectáculos y fiesta infantil para pasárselo en grande desde el 4 hasta el 11 de septiembre.

Varias verbenas, un festival de música con grandes nombres, una feria de artesanía y de segunda mano o una reunión de cabezudos son algunas de las actividades que el municipio tiene preparadas tanto para los vecinos como para todos aquellos visitantes que se animen a pasarse por Pontedeume.

Así serán las Festas das Peras 2026

Pontedeume se prepara para celebrar sus fiestas patronales durante varias jornadas de este mes, con una extensa programación desde el 4 al 11 de septiembre. Los festejos comienzan este viernes 4 de septiembre con una reunión de cabezudos a las 20:15 horas.

También se llevará a cabo la actuación de varios grupos locales a partir de las 21:30 horas en la Alameda de Raxoi. Con el lema "o rock de sempre, a forza de aquí", se podrá disfrutar de las actuaciones de Rey Mugre, Pablo Bicho, Magma y Rajoy Division.

El 5 y 6 de septiembre tendrá lugar el festival de DJs 'As Peras Fest' en la Praza do Conde. Los horarios serán el sábado 5 a las 20:30 horas y el domingo 6 a las 14:00 horas. Entre los artistas que pasarán por el escenario se encuentran Lgido, Kike Varela, Nyan Boe, Diego Mariño y Unaiii.

Además, el 5 de septiembre, durante todo el día, tendrá lugar la Feria de Artesanía y de Segunda Mano en la Alameda de Raxoi, organizada por la comisión de fiestas en colaboración con Soemartesanias.

El lunes 7 está previsto a partir de las 21:30 horas en la Praza do Conde la actuación de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre. A partir del martes 8 comienza el turno de las verbenas. Los Platinos actuarán a las 20:00 horas en la Alameda de Raxoi, para dar paso a las 22:30 horas a la orquesta América de Vigo en la Praza do Conde.

La jornada del miércoles 9 será el turno de As Pías a las 21:00 horas en la Alameda de Raxoi, mientras que la conocida orquesta Olympus actuará a partir de las 22:30 horas en la Praza do Conde.

El 10 de septiembre será un día más pensado para que los niños pequeños se lo pasen en grande con la celebración a las 18:00 horas de una fiesta infantil en la Alameda de Raxoi. Por la noche, a las 22:30 horas, la orquesta Cinema será la encargada de poner el ritmo musical.

El viernes 11 de septiembre será el último día de celebración de las Festas das Peras 2026. A las 17:00 horas, Nuria Boreal actuará en los alrededores del río Eume, mientras que a las 21:00 horas Pepe Piña será el protagonista en la Alameda de Raxoi. El cierre musical será las 22:30 horas en la Praza do Conde con La Oca Band y La Solución.