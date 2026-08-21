Qué hacer en Ferrol por las fiestas de San Ramón 2026 hoy, viernes 21 de agosto Quincemil

La edición de 2026 de las fiestas patronales de Ferrol en honor a San Ramón arranca hoy a las 20:15 horas con el pregón que se dará desde el balcón del edificio del Concello en plaza de Armas.

Acto seguido, damos el pistoletazo de salida de los shows gratuitos en Ferrol con un gran espectáculo de Yoli Saa, Bombai y Fangoria bajo el título Conciertos de Cadena 100.

Conciertos de Cadena 100

Hoy arranca la programación musical de las fiestas de Ferrol 2026 con los Conciertos de Cadena 100, un espectáculo inédito que subirá a la plaza de Armas a tres reconocidos artistas y formaciones de la música gallega y nacional.

El show dará inicio a las 21:00 horas con la presentación de Yoli Saa, conocida cantautora gallega, quien ha publicado recientemente su nuevo álbum, A golpes de fe. Después le seguirá el grupo valenciano de pop rock conocido como Bombai, autores del hit Sólo si es contigo.

La madrugada del viernes 21 pondrá el broche de oro a su jornada de inauguración con la actuación de Fangoria, el dúo formado por Alaska y Nacho Canut, unos de los mayores representantes de la música de la Movida Madrileña a finales de 1990. Entre sus éxitos se encuentran A quién le importa, No sé qué me das y Ni tú ni nadie.

Fiestas de Caranza

Las fiestas del barrio ferrolano de Caranza se perfilan como unas de las celebraciones más importantes de este mes.

Arrancan hoy a las 16:00 horas con una fiesta infantil, aunque el pregón no se dará hasta las 19:30 horas, el cual estará a cargo de la actriz Paula Morado y el cantante Tony Torres.

En esta jornada de inauguración podremos disfrutar por todo lo alto de una verbena que dará inicio a las 23:00 horas y nos hará bailar hasta la madrugada con las formaciones de Unión y Fuerza y la orquesta Panorama City.

La programación completa del viernes 21:

16:00 a 23:00 horas en la Plaza Roxa - Fiesta Infantil

17:00 horas - Los Lucineros

19:30 horas - Pregón

20:30 horas - Malditos Pendejos

23:00 horas - Unión y Fuerza + Panorama City

57.º Rally Ferrol

Hoy comienza la primera jornada de la 57.ª edición del Rally de Ferrol, un evento hecho para los amantes del motor. La prueba se desarrollará por los alrededores de la ciudad ferrolana y consistirá en un recorrido total de 398,98 kilómetros que estarán divididos en cuatro secciones y una etapa.

El evento iniciará con el espectáculo del tramo de pruebas o shakedown, el cual se realizará por la mañana. No obstante, la salida de la 1.ª etapa de la prueba dará inicio a las 19:00 horas en el Puerto de Ferrol.