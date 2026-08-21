Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, viernes 21 de agosto Quincemil

La ciudad herculina estrena el penúltimo fin de semana del mes de agosto con la segunda jornada del festival BeatOut Week, que en esta ocasión tendrá como protagonistas a cantantes como Juicy Bae o Blanco Palamera.

Asimismo, nos despediremos de las Fiestas del Castrillón al mismo tiempo que dan inicio las Fiestas de la Sagrada Familia.

Festival BeatOut Week

El festival urbano BeatOut Week celebra su segunda jornada de conciertos en el Parque de Santa Margarita de la ciudad herculina.

La programación de la jornada de hoy:

Blanco Palamera

Guzmen

Juicy Bae

pablopablo

Semana Clásica

Hoy vuelven los conciertos de la Semana Clásica, un ciclo de música gratuito conocido por reunir algunas de las orquestas más relevantes del panorama musical gallego alrededor de la plaza de María Pita.

El espectáculo de hoy estará protagonizado por la Xoven Orquestra Sinfónica de Galicia.

Fiestas de la Sagrada Familia

Hoy dan inicio las conocidas Fiestas de la Sagrada Familia, conocidas por ser unas de las últimas grandes celebraciones de los barrios coruñeses durante el mes de agosto.

La programación de hoy, viernes 21:

21:30 horas - Pregón de las fiestas

de las fiestas FESTA RACHADA a cargo de la orquesta Alaska

Fiestas del Castrillón

Las conocidas fiestas del barrio herculino del Castrillón finalizan hoy, viernes 21, con un gran repertorio de actividades para todos los públicos que van desde animación en las calles, pasando por diversas propuestas gastronómicas, y finalizando con música en directo.

Cascarillarte

Hoy Cascarillarte nos trae una sesión doble.

El primer espectáculo será a las 12:00 horas en la plaza Pablo Iglesias del barrio de Castrillón y será A Estrada de Pajarito. El segundo será a las 19:30 horas en la escalinata de la Casa de las Ciencias del Parque de Santa Margarita y estará protagonizado por el Mago Paco y sus Ledicias.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, viernes 21, continuamos con la programación de la tradicional Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, una oportunidad ideal para que los coleccionistas consigan ediciones descatalogadas y otro tipo de reliquias.

Recuerda que la Feria del Libro Antiguo del paseo de los Jardines de Méndez Núñez estará abierta al público hasta el domingo 30, coincidiendo con el fin del mes de agosto.

El horario de la feria siempre será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.

Exposición Humanos. A Roya é un río de Troubs y Edmond Baudoin

La exposición Humanos. A Roya é un río de los artistas franceses Troubs y Edmond Baudoin estará abierta al público en la Casa Museo Picasso hasta finales del mes de agosto. Forma parte de la edición de este año de Viñetas desde O Atlántico.

El objetivo de esta muestra es poner el foco en la situación de los inmigrantes en el valle del Roya, situado entre Francia e Italia.