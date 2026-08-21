Gran feria del marisco perfecta para visitar a partir del 28 de agosto: navajas a reventar y varias verbenas

El marisco gallego es un manjar muy celebrado en diferentes municipios de la comunidad Shutterstock

Muros (A Coruña) es uno de los pueblos más bonitos de Galicia, o al menos eso dice toda persona que lo visita. Sus paisajes, sus playas, su gastronomía, su casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1970 y, por supuesto, su gastronomía.

La gastronomía de Muros se caracteriza, principalmente, por los productos llegados del mar, ya sean mariscos o pescados. Por ello, celebran determinadas fiestas gastronómicas en honor a algunos de estos manjares, como la Festa da Navalla que se realiza en Serres, una parroquia del municipio, dentro de las fiestas de San Ramón de Serres.

Comer navajas hasta reventar

La parroquia de Serres, en el municipio de Muros, se prepara para celebrar por todo lo alto sus fiestas en honor a San Ramón con un completo programa de actividades pensado para todas las edades.

La celebración arrancará el viernes 28 de agosto. La primera cita será a las 21:00 horas en Pozo do Cachón, donde se celebrará la tradicional Festa da Navalla, una propuesta gastronómica perfecta para disfrutar de uno de los productos más apreciados de la zona y de toda Galicia.

La jornada continuará con una verbena protagonizada por el grupo M-3 Show y la discomóvil CDC, que pondrán el ritmo hasta la madrugada.

El sábado 29 la fiesta comenzará al mediodía con una sesión vermú a partir de las 12:00 horas. The Balayos, Diana Pombo y Iaguiño LP Dj serán los encargados de poner ritmo a esta cita. Ya por la tarde, desde las 17:00 horas, los niños tendrán su propio espacio de diversión con una fiesta infantil que incluirá merienda e hinchables.

La programación del sábado concluirá con una nueva verbena. Desde las 22.30 horas, el grupo Bomba y la discomóvil Impacto se encargarán de animar la fiesta.

El lunes 31 llegará la jornada más tradicional, con alborada y pasacalles desde las 10:00 horas, acompañados por un grupo de gaitas. A las 12:00 horas se celebrará la misa solemne en la capilla, seguida de una sesión vermú para cerrar la fiesta.