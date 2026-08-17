Omar Souleyman, Bia Ferreira y Aterciopelados, primeros nombres del festival Maré 2026 en Santiago

El festival Maré regresará a Santiago de Compostela del 23 al 27 de septiembre con cinco días de música, experiencias y talleres en los que volverá a apostar por propuestas de diferentes países, géneros y lenguas. La organización ha dado a conocer este lunes los primeros artistas de su séptima edición, entre los que destacan Omar Souleyman, Bia Ferreira y Aterciopelados.

Este primer avance comprende ocho conciertos que se repartirán entre el Teatro Principal y la Sala Capitol. Las entradas individuales y los abonos para las actuaciones anunciadas ya están a la venta a través de la web del festival, mientras que en las próximas semanas se incorporarán nuevos nombres y actividades a la programación.

Maré arrancará el miércoles 23 de septiembre con Magalí Sare, que actuará acompañada por el coro de cámara compostelano Vox Stellae. La artista presentará el disco Descasada Vol.1, un trabajo compuesto por canciones en 12 idiomas que abordan la experiencia de las mujeres con el matrimonio.

Ese mismo día llegará Aterciopelados, referente del rock alternativo colombiano, dentro de la gira por el 30 aniversario del álbum La Pipa de la Paz.

De Brasil y Siria a Santiago

El jueves 24 será el turno de la brasileña Bia Ferreira en la Sala Capitol. Su propuesta combina reggae y afrobeats con letras reivindicativas, presentes también en su último disco, Améfrica.

Durante la misma jornada, el Teatro Principal acogerá el proyecto A mi manera, de la cantante cubana Haydée Milanés y el contrabajista Javier Colina. Ambos explorarán la memoria de la canción cubana a través del jazz.

Uno de los grandes nombres internacionales de este primer avance llegará el viernes 25. El cantante sirio Omar Souleyman actuará en la Sala Capitol con su particular combinación de dabke y mawal con elementos electrónicos, techno y post-disco.

También el viernes, pero en el Teatro Principal, el harmonicista Marcos Coll presentará Ronsel, su nuevo disco y el primero en el que se adentra también en el papel de cantante.

Un espectáculo dedicado a la música cubana

La programación anunciada para el sábado 26 de septiembre contará con dos propuestas diferentes. La británica Ala.ni llevará al Teatro Principal su jazz vocal y las canciones de su último trabajo, Sunshine Music.

Por su parte, la Sala Capitol acogerá Cuba canta en Maré, una producción creada específicamente para el festival. El espectáculo reunirá a artistas cubanos asentados en Galicia como Alejandro Vargas, Reynier Aldana y David Álvarez para recorrer la riqueza musical de la isla.

La organización todavía no ha desvelado la programación completa de esta séptima edición. Los nuevos artistas y las actividades que completarán los cinco días de Maré se anunciarán durante las próximas semanas.