Así fue la primera noche del Lembranza Rock en A Coruña, que continúa este sábado

El Lembranza Rock celebró este viernes 14 de agosto su primera jornada en el Parque Europa de A Coruña, con Grande Amore como uno de los grandes protagonistas de la noche. El festival regresó este año con una segunda edición que crece respecto a su estreno, pasando de una a dos jornadas y manteniendo tanto la entrada gratuita como su apuesta por la música en gallego.

La cita, organizada por la Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os Castros y el Concello da Coruña, forma parte por segundo año consecutivo tanto de la programación de las Fiestas de María Pita como de las fiestas de A Gaiteira. Tras una primera noche que contó también con Zavala y Cantareiras y Loita Amada, la programación continuará este sábado con Ortiga, Océano Eskizo, Boogies y Rapariga DJ, además de una batucada.

La primera jornada comenzó pasadas las 20:30 horas con el pregón del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro. Poco después fue el turno de Zavala y Cantareiras, mientras que Loita Amada tomó el relevo a las 22:00 horas.

Grande Amore fue el encargado de poner el broche musical a la primera noche. El proyecto encabezado por Nuno Pico y consolidado posteriormente como banda junto a Clara Redondo y María Grep llevó hasta el Parque Europa su particular combinación de electrónica, punk y rock.

Ortiga, protagonista de la segunda noche

El Lembranza Rock todavía tiene por delante una segunda jornada este sábado 15 de agosto. La programación comenzará a las 20:30 horas con una batucada, antes de que las actuaciones vuelvan a tomar el Parque Europa.

A las 21:00 horas actuará Boogies y una hora después, a las 22:00, será el turno de Océano Eskizo, una de las formaciones veteranas de la escena coruñesa.

Uno de los platos fuertes llegará a las 23:00 horas con Ortiga, referente de la música urbana gallega y conocido por una propuesta en la que conviven ritmos populares, electrónica y retranca. La segunda edición del festival terminará pasada la medianoche: Rapariga DJ cerrará la programación a partir de las 00:30 horas.

Dos días de música en gallego

Una de las principales novedades del Lembranza Rock este año ha sido precisamente su crecimiento. El festival ha pasado de una a dos jornadas, ampliando así el espacio dedicado a diferentes propuestas de la escena gallega vinculadas al rock, punk, electrónica y otros sonidos contemporáneos.

"Promovemos que las asociaciones vecinales cuenten con independencia para organizar sus celebraciones, dando lugar a propuestas tan interesantes como este Lembranza Rock, un evento que pone la música en gallego en el centro", señaló Gonzalo Castro.

El festival coincide además con las fiestas de A Gaiteira, que se prolongarán hasta este domingo 16 de agosto. La programación del barrio incluye actividades para diferentes públicos, con pasacalles, feria de artesanía, espectáculos familiares, batucada, sesiones de Cascarillarte y sesión vermú, además de las dos noches de música del Lembranza Rock.