Betanzos (A Coruña) se prepara para su noche más esperada con el lanzamiento del Globo de San Roque

Betanzos tiene todo preparado para vivir este domingo uno de los días grandes de sus fiestas patronales. Miles de personas volverán a concentrarse en la localidad para asistir al lanzamiento del Globo de San Roque, una tradición que cada mes de agosto protagoniza una de las noches más multitudinarias del calendario betanceiro.

El considerado Globo de papel más grande del mundo volverá a elevarse alrededor de la medianoche, aunque la programación se extenderá durante buena parte de la jornada. Ante la elevada afluencia prevista, el Concello desplegará un dispositivo especial de seguridad, tráfico y atención ciudadana.

Alrededor de medio centenar de personas, entre efectivos de la Policía Local, Protección Civil y voluntarios, formarán parte del operativo diseñado para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes, especialmente durante las horas anteriores y posteriores al lanzamiento.

Cortes de tráfico y aparcamientos especiales

La celebración obligará también a modificar la circulación en Betanzos. Durante buena parte del día se establecerán cortes y restricciones de tráfico en el centro, tanto para facilitar los desplazamientos de los peatones como para mantener libres los accesos de los servicios de emergencia.

Para quienes lleguen en vehículo particular se habilitarán diferentes zonas de estacionamiento, con especial atención a los aparcamientos disponibles en O Carregal y Bellavista.

Desde el Concello recomiendan planificar los desplazamientos con antelación, utilizar los espacios habilitados y, siempre que sea posible, acceder caminando al centro de la localidad.

El dispositivo incluirá también un servicio para la localización de menores perdidos, habilitado conjuntamente por Cruz Roja y el Concello. Funcionará entre las 19:00 y la 01:00 horas en la plaza García Hermanos. Además, estará operativo el Punto Violeta municipal, con información y atención en materia de prevención y sensibilización frente a las violencias machistas.

Una tradición que comenzará antes del lanzamiento

La jornada tendrá otro de sus momentos destacados a las 19:30 horas en la iglesia de Santo Domingo, donde se celebrará la Función del Voto a San Roque, una de las ceremonias con mayor tradición de las fiestas y cuyos orígenes se remontan a 1416.

Durante la ofrenda, la alcaldesa de Betanzos, María Barral, se arrodillará ante el patrón de la ciudad. En la comitiva estarán también la Corporación municipal, las representantes de las fiestas, la escuadra del Regimiento de Betanzos, la Policía Local, maceros y alguaciles.

Mientras tanto, a los pies de San Roque se realizará una última inspección del Globo, siguiendo el protocolo tradicional antes de su traslado para el posterior lanzamiento.

Cuenta atrás para la medianoche

La música llegará a partir de las 22:30 horas de la mano del grupo Elebé 2.0. Su actuación servirá de antesala a uno de los momentos más esperados de las fiestas.

Alrededor de la medianoche llegará el momento de mirar al cielo. El Globo de San Roque volverá a elevarse sobre Betanzos, en una tradición que congrega cada año a numerosos vecinos y visitantes. El lanzamiento podrá seguirse también en directo a través de la TVG, que ofrecerá un programa especial durante la noche.

Este año habrá además una novedad. La Fundación Globo de San Roque recuperará, después de más de dos décadas, la tradición de reunir en un libreto los dibujos que decorarán el Globo. La publicación incluye las ilustraciones que formarán parte del diseño de este año y podrá adquirirse por 5 euros en una caseta instalada en el Campo durante este viernes 15 y el sábado 16 de agosto.