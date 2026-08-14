Fillas de Cassandra abarrotan la plaza de María Pita de A Coruña en una noche entregada a la música gallega

Fillas de Cassandra en su concierto de este jueves en A Coruña Quincemil

El dúo Fillas de Cassandra conquistó la plaza de María Pita en un nuevo concierto dentro del programa de las fiestas de agosto en A Coruña. Las gallegas emocionaron a un público muy entregado con su fusión de sonidos gallegos y electrónicos.

La música empezó a sonar en la plaza de María Pita pasadas las 22:00 horas. Para entonces, muchos coruñeses y visitantes ya se agolpaban a la espera del concierto, mirando al escenario dispuesto en este enclave de la ciudad.

Sobre el escenario, las integrantes de Fillas de Cassandra, Sara Faro y María Soa, interpretaron algunos de sus temas más conocidos, como Lisístrata (Varre Vasoira), que el público no dudó en corear y bailar junto a ellas.

Entre los temas que sonaron estuvieron Tataravoa, Tertulia y Cuando nadie ve, con los que las viguesas consiguieron poner a bailar a buena parte del público congregado en María Pita.

El éxito de Fillas de Cassandra en A Coruña se suma a los conciertos de Luz Casal y The Rapants que, entre los dos, concentraron a unas 50.000 personas en la plaza de María Pita.