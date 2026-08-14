El barrio de A Gaiteira, en A Coruña, homenajea a Cañita Brava: "Me llena de alegría y satisfacción"

El barrio de A Gaiteira, en A Coruña, rindió este viernes un emotivo homenaje a Cañita Brava durante la celebración de sus fiestas. Numerosos vecinos se acercaron hasta la rúa da Gaiteira para acompañar al artista coruñés en un acto que contó con la presencia de la alcaldesa, Inés Rey, y que terminó con música, aplausos y gritos de "¡Cañita, presidente!".

El homenaje, organizado conjuntamente por el Concello da Coruña y la Asociación Veciñal e Cultural Oza-Gaiteira-Os Castros, sirvió para reconocer la trayectoria y el vínculo de Manuel González Savín, conocido artísticamente como Cañita Brava, con esta zona de la ciudad. "Me llena de alegría y de satisfacción", aseguró Cañita Brava durante el acto.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, agradeció a la asociación vecinal la puesta en marcha de "esta iniciativa tan entrañable" para reconocer a "uno de sus vecinos más ilustres".

"Manuel González, más conocido como Cañita Brava, ese vecino que nació en As Xubias, vino para Os Castros y ahora es un símbolo para toda la ciudad", destacó la regidora. Rey también puso en valor el carácter del artista: "Una persona que con su humor, su retranca y su cariño siempre nos hace sonreír".

La alcaldesa recordó además entre risas una de las particulares anécdotas que comparte con el homenajeado: "Él me bautizó como Irene". Una confusión con el nombre de la regidora que el propio Cañita Brava volvió a reivindicar durante el homenaje. "A la alcaldesa siempre le llamé Irene y nunca falla", bromeó.

Rey trasladó también al artista el cariño de la ciudad. "Este homenaje forma parte de todo el cariño que te tiene la ciudad. Queremos seguir disfrutando contigo muchos años más porque, como dices tú, el que avisa traiciona y vamos a seguir apoyándote siempre", señaló.

Cañita Brava canta junto a sus vecinos

El homenaje también tuvo espacio para una de las facetas más conocidas de Cañita Brava. El artista quiso cantar "La creación del amor", canción que lanzó en 2022, ante las numerosas personas que se congregaron en A Gaiteira.

Los vecinos no dudaron en sumarse a la actuación y acompañaron a Cañita durante la canción, en uno de los momentos más animados de la tarde. Entre aplausos, también se escucharon numerosos gritos de "¡Cañita, presidente!".

Cañita Brava volvió a hacer gala de su particular sentido del humor durante su intervención. "Cuando hago pregones siempre digo: yo tengo memoria, pero memorable, que cambia la cosa", aseguró provocando las risas de los asistentes.

Después de la actuación musical llegó el momento central del homenaje. Cañita Brava descubrió la placa conmemorativa instalada en su honor y recibió un diploma de reconocimiento, poniendo el broche a un acto con el que A Gaiteira quiso dejar constancia del cariño hacia uno de sus vecinos más populares.