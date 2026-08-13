Los Satélites ponen a bailar la plaza de María Pita tras una jornada histórica en A Coruña

Concierto de Los Satélites tras el eclipse en la plaza de María Pita de A Coruña Quincemil

A Coruña pasó este miércoles buena parte de la jornada mirando al cielo y terminó la noche bailando en María Pita. Después de un eclipse que reunió a miles de personas en playas, paseos y diferentes puntos de la ciudad, Los Satélites tomaron el relevo para poner música a una noche que todavía tenía mucho que ofrecer.

La orquesta comenzó a sonar en la plaza de María Pita pasadas las 22:00 horas, dentro de la programación de las fiestas de la ciudad. Para entonces, muchos coruñeses y visitantes que habían pasado la tarde pendientes del fenómeno astronómico se acercaron hasta el centro para continuar una jornada difícil de olvidar.

Sobre el escenario, Los Satélites volvieron a demostrar por qué son una de las formaciones más conocidas de las verbenas gallegas. Su repertorio fue pasando por diferentes estilos y generaciones, con canciones actuales, clásicos para bailar y los imprescindibles pasodobles.

Entre los temas que sonaron estuvo Soltera, de Shakira, con la que la formación consiguió poner a bailar a buena parte del público congregado en María Pita. Pero también hubo espacio para un género inseparable de las verbenas: los pasodobles, que cambiaron por completo el ritmo de la plaza y animaron a bailar en pareja.

La actuación llegó además en una noche especialmente particular para A Coruña. Horas antes, miles de personas habían abarrotado el paseo marítimo y las playas para intentar contemplar el eclipse total de Sol. Las nubes impidieron disfrutar plenamente del momento más esperado, pero no evitaron que la ciudad viviese una tarde multitudinaria.

Cuando la luz regresó y buena parte del público comenzó a abandonar la costa, la actividad se trasladó progresivamente hacia otros puntos de la ciudad. Uno de ellos fue María Pita, donde esperaba una de las citas de las fiestas coruñesas.

Turistas y vecinos volvieron así a compartir espacio, esta vez sin gafas para eclipses ni cámaras apuntando al cielo. La música sustituyó a la astronomía y María Pita se convirtió en una gran pista de baile al aire libre.