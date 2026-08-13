Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, jueves 13 de agosto Quincemil

La plaza de María Pita se va preparando para el fin de semana con un concierto del dúo femenino gallego Fillas de Cassandra, quienes harán bailar y cantar a todo su público al ritmo de éxitos como Tataravoa. Asimismo, el ciclo Cascarillarte presentará un nuevo espectáculo gratuito en la Plaza de la Tabacalera.

Por un lado, el Trofeo Teresa Herrera llegará a su fin con la celebración de la edición femenina con un partido entre el Dépor Abanca y el FC Porto. Por otro lado, el Festival de Folclore Internacional presentará una jornada completa con diferentes desfiles y actuaciones desde las 19:00 horas.

Concierto de Fillas de Cassandra

Poco a poco nos vamos acercando al fin del ciclo de Noites de María Pita 2026, pero todavía nos quedan conciertos de lo más interesantes.

La cita musical del día de hoy vendrá de la mano del dueto femenino gallego conocido como Fillas de Cassandra, quienes han ganado un gran reconocimiento durante los últimos años, llenando salas a lo largo de toda Galicia.

Su estilo fusiona tradición gallega, feminismo y mitología griega. Algunas de sus canciones más destacadas son Tataravoa, II. Lisístrata (Varre Vasoira) y Anguleele. Este año han lanzado su nuevo álbum, Tertúlia.

Viñetas desde O Atlántico

El día de hoy continuamos con las actividades diarias de Viñetas desde O Atlántico. Recuerda que la feria del cómic continuará hasta el domingo 16.

La lista de actividades del jueves 13:

MAÑANA

Viñetas Pro

10:00-13:00 horas en el Círculo de Artesanos - Revisión de proyectos y mentorías

Viñetas Expo

11:00 horas en Rúa BD - Maratón de dibujo Dibujos fantásticos

Dibujo en directo a cargo de las autoras de la exposición Ellas son fantásticas

Sesión de Eli García

11:00 horas - Firmas: Paula Cheshire, Inés Vázquez, María Brenn

12:00 horas en Carpa Rúa BD - Charla ilustrada Marcopola y amigos

Con Jacobo F. S.

Viñetas Show + Viñetas Mini

12:00 horas en el Teatro Colón - Teatro infantil. Alicia! , de Pedras de Cartón

, de Pedras de Cartón Espectáculo inspirado en el clásico de Lewis Carroll

Para toda la familia a partir de 3 años

Duración: 50 min

Actividad en colaboración con la librería Galgo Azul

Entrada gratuita

Viñetas Mini

12:30 horas en la sala Palexco - Taller: Un paseo por Springfield

Taller de dibujo sobre Los Simpson en colaboración con Autobán

Impartido por Alba Ceide

Para niñas y niños de entre 10 y 12 años

Viñetas Expo

12:30 horas - Firmas: Bea Gregores, Lucía Cid, Eli García

13:00 horas en Rúa BD - Maratón de dibujo Dibujos fantásticos

Dibujo en directo a cargo de las autoras de la exposición Ellas son fantásticas

Sesión de Lucía Cid

TARDE

Viñetas Expo

17:00 horas en la Sala Salvador de Madariaga - Visita guiada a la muestra Ellas son fantásticas

Con Paula Cheshire, Inés Vázquez, Lucía Cid, María Brenn, Eli García y Bea Gregores

18:00 horas en Rúa BD - Maratón de dibujo Dibujos fantásticos

Dibujo en directo a cargo de las autoras de la exposición Ellas son fantásticas

Sesión de Paula Cheshire

18:00 horas - Firmas: Xulia Pisón, José Pablo García

19:00 horas en Rúa BD - Maratón de dibujo Dibujos fantásticos

Dibujo en directo a cargo de las autoras de la exposición Ellas son fantásticas

Sesión de Inés Vázquez

19:00 horas en Carpa Rúa BD - Presentación de Palindrotiras

José Pablo García hablará de su reciente «antología de cómic palindrómico»

19:30 horas - Firmas: Sebas Martín, Alberto Taracido

Viñetas Show

21:15 horas en el Teatro Colón - Maratón de Pódcast BD (I): El nicho ilustrado

Pódcast de variedades presentado por el actor David Perdomo, en el que se mezcla la fragancia de los perfumes con la de las viñetas

Duración: 75 min.

Entrada gratuita

Trofeo Teresa Herrera

La programación del Trofeo Teresa Herrera finaliza hoy, jueves 13, con la celebración del XIV Trofeo Femenino. El Dépor Abanca se enfrentará al FC Porto.

Festival Internacional de Folclore

Hoy, jueves 13, continuamos con las actuaciones del Festival Internacional de Folclore. Esta cita vuelve a poner a la ciudad herculina como el epicentro del intercambio cultural durante cinco días completos. Las actuaciones de este festival culminarán el domingo 16.

La jornada de hoy se celebrará en diferentes lugares:

19:00 horas - Presentación en el Cantón Grande (Perú e Filipinas) y en la Marina (Armenia e Botsuana)

- Presentación en el Cantón Grande (Perú e Filipinas) y en la Marina (Armenia e Botsuana) 20:00 horas en el Campo da Leña - Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Dance Ensemble “Hachn” (Armenia), Identidad Perú Taller de Danza (Perú), Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana)

Cascarillarte

El día de hoy podremos disfrutar a las 19:30 horas del espectáculo Tubos do Mundo de Xavi Bufa en la Plaza de la Tabacalera.

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.

Exposición Humanos. A Roya é un río de Troubs y Edmond Baudoin

La exposición Humanos. A Roya é un río de los artistas franceses Troubs y Edmond Baudoin estará abierta al público en la Casa Museo Picasso hasta finales del mes de agosto. Forma parte de la edición de este año de Viñetas desde O Atlántico.

El objetivo de esta muestra es poner el foco en la situación de los inmigrantes en el valle del Roya, situado entre la frontera de Francia e Italia.