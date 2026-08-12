Así se prepara la pirotecnia de la Batalla Naval de A Coruña: "Para apreciarla de verdad hay que ir a verla"

La ensenada del Orzán volverá a convertirse este viernes 14 de agosto en escenario de una de las grandes citas del verano coruñés. A partir de las 23:30 horas, la Batalla Naval iluminará el cielo de A Coruña con más de 12.000 artificios y un espectáculo de más de veinte minutos concebido para recrear simbólicamente la defensa de la ciudad frente al asedio inglés de 1589.

Detrás de los fuegos de este año se encuentra Pirotecnia Rocha-Areas, una empresa familiar con décadas de experiencia en la Batalla Naval y que se ha encargado de ella de manera prácticamente continuada a lo largo de los años. La última ocasión en la que estuvo al frente del espectáculo fue en 2023.

Su encargado, Rafa, adelanta que una de las principales señas de identidad de la compañía estará muy presente en el cielo coruñés: los disparos sincronizados y los efectos digitales. Estos últimos permitirán dibujar a baja altura diferentes figuras y movimientos, entre ellos formas que recuerdan a olas o pavos reales.

Este año, además, habrá dos efectos digitales especialmente grandes. Una de las claves, explica Rafa, estará precisamente en la combinación de estos elementos con los fuegos lanzados a distintas alturas para construir un espectáculo que irá evolucionando hasta alcanzar sus momentos de máxima intensidad.

Una batalla contada con fuegos artificiales

En total, el montaje contará con 57 conjuntos pirotécnicos, 2.594 órdenes de disparo y cerca de 852 kilos de materia reglamentada. Los fuegos partirán de dos puntos: el entorno de As Esclavas, que concentrará la mayor parte del espectáculo, y la Finca dos Mariño, en la zona del Matadero.

La Batalla Naval no consiste únicamente en encadenar disparos. Su propia estructura está diseñada para representar el enfrentamiento entre las tropas inglesas y la resistencia coruñesa, hasta desembocar en la victoria de la ciudad. Por este motivo, la mayor intensidad se concentrará en el entorno de As Esclavas.

Rafa explica que el disparo será "muy intenso al final", pero no se reservará toda la fuerza para una única apoteosis. La empresa ha preparado "cuatro o cinco conjuntos finales también muy intensos", combinando diferentes fuegos en altura. "Esta es la metodología del disparo para simular la batalla", señala.

Fuegos artificiales de Pirotecnia Rocha-Areas durante una edición anterior de la Batalla Naval. Cedida

El público podrá ver caras, corazones, palmeras, crisantemos, crossettes, dalias, lentejas luminosas y fuegos acuáticos, además de las composiciones digitales sincronizadas. También se combinarán los fuegos aéreos con efectos terrestres construidos mediante volcanes, candelas y estructuras luminosas.

Precisamente esa forma de combinar y ordenar cada elemento es la que permite que el espectáculo cambie incluso cuando parte del material empleado pueda ser similar. El encargado de Pirotecnia Rocha-Areas insiste en que "cada año es único", ya que "aunque tengas las mismas carcasas y los mismos colores, la forma de dibujarlas es distinta".

La edición de 2026 buscará así ofrecer su propia identidad dentro de una celebración que cada verano congrega a miles de personas alrededor de la bahía coruñesa.

Más de la mitad del disparo, de producto nacional

Entre las particularidades del montaje de Pirotecnia Rocha-Areas hay otra que Rafa considera especialmente relevante: el origen del material utilizado. Aproximadamente el 55% del disparo de este año será producto nacional, bien fabricado directamente por la propia compañía o procedente de fabricantes valencianos.

El responsable de la empresa pone en valor este dato frente al peso que actualmente tiene el material extranjero en el sector. Según explica, "hay muy pocas empresas que puedan decir esto hoy en día, porque se suele tirar por la importación".

La preparación desembocará el viernes en algo más de veinte minutos de luz, color y sonido sobre el litoral coruñés. Desde Pirotecnia Rocha-Areas evitan presentar el montaje como una repetición de ediciones anteriores y prometen cambios en la manera de construir visualmente la batalla.

Rafa lo resume con una invitación directa al público: "Va a ser una edición diferente a la de años anteriores y para apreciarla de verdad hay que ir a verla".