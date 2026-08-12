Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, miércoles 12 de agosto Quincemil

El día de hoy podremos disfrutar de una de las jornadas más mágicas del año, pues tendrá lugar el eclipse total de sol. Recuerda que este fenómeno astronómico dará inicio a las 19:31 horas y tendrá su máxima a las 20:28 horas. Algunos de los puntos señalados para disfrutar del eclipse son O Portiño, las playas de Riazor y Orzán y el Monte de San Pedro. ¡Procura ir con antelación si no te quieres quedar sin sitio!

Además, poner el broche de oro a este miércoles tan especial, la emblemática formación de Los Satélites se presentará en la plaza de María Pita para protagonizar un homenaje a toda la tradición coruñesa y gallega.

Concierto de Los Satélites

La plaza de María Pita acogerá a las 22:00 horas un gran espectáculo de Los Satélites con la participación especial de Paco Lodeiro como parte de la programación especial del eclipse solar total.

Será una actuación simbólica que tiene como objetivo rendir homenaje a toda la tradición musical coruñesa y gallega que representan Los Satélites. ¡No te lo puedes perder!

Eclipse solar total

El fenómeno astronómico conocido como eclipse solar total dará inicio a las 19:31 horas y tendrá su máximo a las 20:28 horas. Sin embargo, no finalizará hasta las 21:22 horas.

Como ya sabemos, la ciudad herculina ha sido elegida como uno de los mejores lugares del mundo para observar este eclipse. Algunos de los puntos señalados para observar este fenómeno son el Monte de San Pedro, O Portiño y las playas de Riazor y Orzán, entre otros. Si quieres conocer la lista completa puedes consultar nuestro artículo. Ahí encontrarás una lista de los mejores lugares donde ver el eclipse y muchos más consejos.

¡Así que ya puedes ir preparándote! Coge tus gafas de protección, toallas para sentarte, bebidas y disfruta en compañía de familia o amigos de este evento irrepetible.

Viñetas desde O Atlántico

El día de hoy continuamos con las actividades diarias de Viñetas desde O Atlántico con una programación dedicada al eclipse solar total. La feria del cómic continuará hasta el domingo 16.

La lista de actividades del miércoles 12:

MAÑANA

Viñetas Expo

11:00 horas - Firmas: Tyto Alba y María Castro Hernández, Miguel Robledo

Viñetas Mini

11:00 horas en la Biblioteca Municipal de Monte Alto - Taller: Personajes mágicos

Con María Brenn

Para niñas y niños de entre 6 y 10 años

Viñetas Expo

11:30 horas en la Carpa Rúa BD - Charla: Me persigue la ciencia

Con Xulia Pisón

Viñetas Expo + Viñetas Inclusivas

12:00 horas en la Carpa Rúa BD - Campos de refugiados en el cómic

Charla con Troubs y Edmond Baudoin, conducida por Jorge Esteban ‘Jorgiot’

Viñetas Mini

12:30 horas en la Sala Palexco - Taller: Un paseo por Springfield’

Taller de dibujo sobre Los Simpson en colaboración con Autobán

Impartido por Alba Ceide

Para niñas y niños de entre 6 y 9 años

Viñetas Expo

12:30 horas - Firmas: Lisa Lugrin y Clément Xavier

Viñetas Expo

13:00 horas en la Carpa Rúa BD - Encuentro con Miguel Robledo

Conversación acerca de la trayectoria del autor del cartel del festival

TARDE

¡Que viene el eclipse!

Viñetas Pro

21:30 horas en la Fundación Luis Seoane - Encuentro Sectorial

Acceso únicamente con invitación

Mercado da Colleita

El Mercado da Colleita de O Portiño acogerá su última jornada hoy, miércoles 12. Al igual que los días anteriores, su horario será de 12:00 a 20:00 horas.

Las actividades, a cargo de We Sustainability, incluyen degustaciones, talleres creativos y de manualidades, presentaciones y mucho más. También participarán proyectos emergentes, como Airas Moniz, Calabizo, Cortes de Muar, Maremonte, Galo Celta, A Castrexa, Lenatt, Mariñeiras Daveiga, Sacrapastas y Horta da Lousa.

Trofeo Teresa Herrera

La programación del Trofeo Teresa Herrera da inicio el día de hoy, miércoles 12, coincidiendo con el eclipse solar total.

Este evento futbolístico dará inicio con la celebración del LXXXI Trofeo Masculino. El RC Deportivo se enfrentará al Real Madrid.

Festival Internacional de Folclore

El día de hoy, miércoles 12, dará inicio una nueva edición del Festival Internacional de Folclore. Esta cita vuelve a poner a la ciudad herculina como el epicentro del intercambio cultural durante cinco días completos. Las actuaciones de este festival culminarán el domingo 16.

La jornada de hoy dará inicio a las 18:30 horas y estará protagonizada por las actuaciones de las siguientes formaciones:

Asociación de Coros e Danzas Eidos (A Coruña)

Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana)

Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas)

Traditional Dance, Ensemble 'Hachn' (Armenia)

Identidad Perú Taller de Danza (Perú)

Presentación del libro Bajo el anillo de Rosana

Hoy a las 18:00 horas aterriza la compositora, guitarrista y cantante Rosana en el Auditorio de Santa Margarita para presentar su libro Bajo el anillo.

Rosana es conocida por haber compuesto Ladrón de Amores del conocido dúo español Azúcar Moderno y Fuego y Miel, canción interpretada por Esmeralda Grao y ganadora del Festival de Benidorm en el año 1994.

Visita a la Casa Museo Picasso

Hoy a las 19:00 horas se podrá visitar la Casa Museo Picasso de forma gratuita.

La vivienda de la familia Ruiz Picasso lleva años acogiendo a visitantes que tienen interés en conocer la vida, obra y el entorno en el que vivió el artista gallego durante su estancia en A Coruña.

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.

Exposición Humanos. A Roya é un río de Troubs y Edmond Baudoin

La exposición Humanos. A Roya é un río de los artistas franceses Troubs y Edmond Baudoin estará abierta al público en la Casa Museo Picasso hasta finales del mes de agosto. Forma parte de la edición de este año de Viñetas desde O Atlántico.

El objetivo de esta muestra es poner el foco en la situación de los inmigrantes en el valle del Roya, situado entre la frontera de Francia e Italia.