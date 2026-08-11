Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, martes 11 de agosto Quincemil

Continuamos con la programación de las fiestas de María Pita 2026 con una de las citas musicales más esperadas del verano: el concierto de The Rapants, una de las formaciones gallegas con mayor proyección en los últimos años.

Paralelamente, seguiremos también con un amplio programa de actividades de Viñetas desde O Atlántico, entre las que destacan la proyección gratuita de la película de Los Simpson y la presentación de la exposición de los Premios Castelao 2026. Además, hoy será el turno de Pablísimo de dar un espectáculo en el CCM de Palavea como parte del ciclo de Cascarillarte.

Concierto de The Rapants

El día de hoy a las 22:00 horas llega a la plaza de María Pita una de las formaciones más aclamadas del panorama musical gallego: The Rapants.

La banda originaria de Muros ha conseguido conquistar festivales, salas y fiestas gracias a su estilo que fusiona la verbena tradicional, el orgullo gallego y el pop electrónico.

¡Así que apúntalo ya en tu agenda! Este martes 11 tienes una verbena gallega que no te puedes perder en la plaza más emblemática de A Coruña.

Viñetas desde O Atlántico

El día de hoy continuamos con las actividades diarias de la feria de cómic coruñés más grande del año: Viñetas desde O Atlántico, la cual volverá a acoger una semana entera de actuaciones, shows, firmas, talleres y presentaciones dedicadas a los amantes del cómic hasta el domingo 16.

La lista de actividades del martes 11:

MAÑANA

Viñetas Expo

11:00 horas en la Casa da Cultura Salvador de Madariaga - Presentación de la exposición de los Premios Castelao 2026

Visita guiada con sus ganadores, Manu Barreiro, Elías Taño y Giovanna Lopalco.

Viñetas Expo

12:00 horas en el Palacio Municipal María Pita - Visita guiada con Miguel Robledo

Viñetas Expo

12:00 horas en la Casa da Cultura Salvador de Madariaga - Clase magistral Cómo se hizo ‘Polvo, barro y fe’

El dibujante Miguel Fernández Vázquez y el historiador Javier Gómez Vila hablarán sobre su cómic histórico

Viñetas Expo

12:00 horas - Firmas: Lisa Lugrin y Clément Xavier

Viñetas Inclusivas

12:30 horas en la Casa Museo Picasso - Encuentro con Troubs y Edmond Baudoin

y Actividad para colectivo de inmigrantes, abierta a público general, en colaboración con la ONG Ecos do Sur

Viñetas Expo

13:00 horas en la Carpa Rúa BD - Entrevista con Alberto Taracido

Conducida por Sira González (Bibliotecas Municipales de A Coruña).

TARDE

Viñetas Expo

17:00 horas en la Carpa Rúa BD - Tertulia: Premios Castelao 2026

Con Manuel Barreiro, Elías Taño y Giovanna Lopalco, ganadores de los Premios Castelao 2026

Moderada por Iván Serrano (Bibliotecas Municipales de A Coruña)

Viñetas Show + Viñetas Mini

17:00 horas en el Teatro Colón - Cine BD. Proyección del largometraje Los Simpson: la película

Film de animación dirigido en 2007 por David Silverman y coescrito por Matt Groening.

Duración: 87 min.

Entrada gratuita

Viñetas Expo

18:00 horas - Firmas: Xulia Pisón, Alberto Taracido y Miguel Robledo

Viñetas Show

19:00 horas en el Teatro Colón - Cine BD. Proyección del documental Aquí donde estoy

Coloquio posterior con María Castro Hernández y Tyto Alba

Film dirigido en 2025 por Álex Cuéllar y Rafa G. Sánchez,

Duración: 62 min.

Entrada gratuita

Viñetas Expo

19:30 horas - Firmas: Troubs, Edmond Baudoin

Mercado da Colleita

El Mercado da Colleita de O Portiño acogerá dos jornadas más, hasta el miércoles 12, durante esta nueva semana. Al igual que los días anteriores, su horario será de 12:00 a 20:00 horas.

Las actividades, a cargo de We Sustainability, incluyen degustaciones, talleres creativos y de manualidades, presentaciones y mucho más. También participarán proyectos emergentes, como Airas Moniz, Calabizo, Cortes de Muar, Maremonte, Galo Celta, A Castrexa, Lenatt, Mariñeiras Daveiga, Sacrapastas y Horta da Lousa.

Cascarillarte

Hoy nos vamos al CCM de Palavea para disfrutar de los cuentos de Pablísimo con su espectáculo infantil Contiario.

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.

Exposición Humanos. A Roya é un río de Troubs y Edmond Baudoin

La exposición Humanos. A Roya é un río de los artistas franceses Troubs y Edmond Baudoin estará abierta al público en la Casa Museo Picasso hasta finales del mes de agosto. Forma parte de la edición de este año de Viñetas desde O Atlántico.

El objetivo de esta muestra es poner el foco en la situación de los inmigrantes en el valle del Roya, situado entre la frontera de Francia e Italia.