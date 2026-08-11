Las fiestas de A Gaiteira, en A Coruña, homenajearán a Cañita Brava

El barrio de A Gaiteira rendirá homenaje este viernes 14 de agosto a Cañita Brava, una de las figuras más populares y queridas vinculadas a la historia reciente de esta zona de A Coruña. El acto, organizado por el Ayuntamiento de A Coruña y la Asociación Veciñal e Cultural Oza-Gaiteira-Os Castros, tendrá lugar a las 19:00 horas en la calle de A Gaiteira y será uno de los momentos centrales de las fiestas del barrio.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, participará en el homenaje, durante el que se entregará un diploma de reconocimiento y se descubrirá una placa conmemorativa dedicada a Cañita Brava. El objetivo es mantener viva la memoria de una persona estrechamente ligada al barrio y a su identidad.

Rey destacó que el reconocimiento sirve para poner en valor a una figura muy querida por los coruñeses. "Cañita Brava forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones de coruñeses y coruñesas. Es una persona muy popular y querida que nunca olvidó sus raíces ni su vinculación con A Gaiteira", señaló la alcaldesa.

La regidora también reivindicó la importancia de las personas que han contribuido a construir la identidad de los barrios de la ciudad. "Los barrios se construyen a través de las personas que les dan personalidad, que forman parte de su historia y que dejan huella en la vida de su gente", añadió.

Tres días de fiestas en A Gaiteira

Las Fiestas de A Gaiteira 2026 se celebrarán entre el viernes 14 y el domingo 16 de agosto con actividades culturales, musicales y familiares en distintos puntos del barrio, principalmente en la calle de A Gaiteira y el Parque Europa.

La programación arrancará el viernes a las 18:00 horas con un pasarrúas, seguido del homenaje a Cañita Brava. A las 20:30 horas tendrá lugar el pregón del Lembranza Rock, que correrá a cargo del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro. Después comenzarán los conciertos de Zavala + Cantareiras, Loita Amada y Grande Amore.

El sábado habrá nuevamente pasarrúas, una feria de artesanía, actividades familiares, batucada y espectáculos de calle. Por la noche continuará el Lembranza Rock con las actuaciones de Boogies, Océano Eskizo, Ortiga y Rapariga DJ.

Las fiestas finalizarán el domingo 16 de agosto con una sesión vermú de Momboi y las actuaciones de Bule Bule Band y Filloas, que pondrán el broche a la programación de este año.