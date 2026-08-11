Cuenta atrás para la Batalla Naval de A Coruña: así se verá afectado el tráfico este viernes

El cielo de A Coruña volverá a iluminarse este viernes, 14 de agosto, con una nueva edición de la Batalla Naval, uno de los actos más emblemáticos y multitudinarios de las Fiestas de María Pita. El espectáculo volverá a convertir la ensenada del Orzán en un gran escenario al aire libre a partir de las 23:30 horas.

El espectáculo recreará simbólicamente la defensa de la ciudad frente al asedio inglés de 1589, liderado por Francis Drake, uno de los episodios más destacados de la historia coruñesa. La alcaldesa, Inés Rey, destacó la importancia de esta cita dentro del programa festivo.

"La Batalla Naval es uno de los momentos más esperados del verano en A Coruña y una de las tradiciones más queridas por la ciudadanía. Es un espectáculo que combina historia, emoción e innovación técnica, y que cada año reúne a miles de personas alrededor de nuestra bahía", señaló.

El lanzamiento se realizará desde dos ubicaciones diferenciadas: el entorno de As Esclavas, donde se concentrará la mayor parte del espectáculo, y la Finca dos Mariño, en la zona del Matadero. El montaje está concebido para representar visualmente el enfrentamiento entre las tropas inglesas y la resistencia coruñesa, con la mayor intensidad de disparo situada en As Esclavas, simbolizando la victoria de la ciudad.

El espectáculo contará con 57 conjuntos pirotécnicos, más de 12.000 artificios, un total de 2.594 órdenes de disparo y cerca de 852 kilogramos de materia reglamentada, distribuidos a lo largo de más de veinte minutos de duración. Entre los efectos previstos figuran palmeras, crisantemos, crossettes, dalias, lentejas luminosas, fuegos acuáticos y diferentes efectos digitales sincronizados.

Uno de los elementos más destacados será la combinación de fuegos aéreos con composiciones terrestres diseñadas mediante volcanes, candelas y estructuras luminosas que recrearán formas dinámicas y movimientos coreográficos. El espectáculo concluirá con una gran apoteosis final basada en efectos de color, luz y sonido.

Restricciones de tráfico

Con motivo de la celebración de la Batalla Naval, se establecerán restricciones de tráfico en el entorno del paseo marítimo para garantizar la seguridad del público asistente. El Concello recomienda utilizar el transporte público o realizar los desplazamientos a pie siempre que sea posible y seguir las indicaciones de los servicios municipales y de emergencias.

La Batalla Naval volverá a ser así el gran espectáculo de la noche del 14 de agosto y uno de los momentos centrales de unas Fiestas de María Pita que continúan convirtiendo A Coruña en uno de los grandes referentes culturales y festivos del verano gallego.