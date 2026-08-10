Mejillones a reventar durante 3 días en este pueblo con degustaciones, espectáculos y mucha fiesta

Si hay una celebración gastronómica imprescindible del verano gallego, esa es la fiesta de exaltación del mejillón de la pequeña aldea de Cabo de Cruz.

Durante tres jornadas consecutivas, este pueblo perteneciente a Boiro (A Coruña) se convertirá en un auténtico paraíso para los amantes del mejillón, con degustaciones de este molusco bivalvo a precios populares.

Gran fiesta del mejillón el 14, 15 y 16 de agosto

Cabo de Cruz ultima los preparativos para la XVIII Exaltación do Mexillón, que este año se celebrará los días 14, 15 y 16 de agosto, coincidiendo con el festivo nacional de la Asunción de la Virgen María.

Durante todo el fin de semana, el mejillón será el gran protagonista de la cita gastronómica. Los asistentes podrán degustar este molusco preparado de múltiples formas a precios populares, así como asistir a showcookings y participar en actividades divulgativas.

Esta fiesta también tiene un eje cultural, explica la Deputación da Coruña, ya que "durante estos días se pueden ver exposiciones etnográficas, vídeos, mesas redondas... que nos pueden ayudar a saber cuál es el trabajo que hay detrás de tan preciado producto".

La celebración arrancará el viernes, 14 de agosto, con el pregón inaugural a cargo de Gerardo Triñanes. Le seguirán el espectáculo de circo 'Soltar' y la primera degustación de mejillones en tres variedades diferentes.

Podrá el ritmo a la jornada Luis Fercán con un concierto acompañado de su banda.

La programación del sábado, 15 de agosto, incluye la charla 'Novos desafíos e oportunidades para o cultivo do mexillón', dos showcookings, una degustación de marmitako de mejillones y mejillones al vapor, e hinchables para los más pequeños.

La última jornada de fiestas comenzará a las 11:00 horas con las regatas de la Liga Galega de Traíñas, para después dar paso a la inauguración oficial de la XVIII Exaltación do Mexillón y apertura del menú degustación, compuesto por cuatro elaboraciones.

Para que no te pierdas nada, aquí te dejamos la programación completa de la fiesta, día a día:

Viernes, 14 de agosto

A las 20:00 horas: Pregón a cargo de Gerardo Triñanes

A las 20:15 horas: Espectáculo de circo 'Soltar'

A las 21:15 horas: Degustación de mejillones en tres variedades diferentes

A las 22:15 horas: Concierto de Luis Fercán y su banda

Sábado, 15 de agosto (Festivo nacional)

A las 11:30 horas: Charla 'Novos desafíos e oportunidades para o cultivo do mexillón', impartida por Sergio Fernández Boo, investigador de CIIMAR

A las 12:15 horas: Showcooking a cargo de Alberto Lareo, de Maina Gastronomía

A las 13:15 hora: Sesión vermú con Xoubas, degustación de tapas e hinchables

A las 20:30 horas: Showcooking con Iago Pazos, de Loxe y Abastos 2.0

A las 21:30 horas: Degustación de marmitako de mejillones y mejillones al vapor

A las 22:15 horas: Actuación del grupo Versionettes

Domingo, 16 de agosto