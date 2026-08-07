Sada (A Coruña) se prepara para diez días de fiestas con conciertos, sardinada, actividades infantiles y orquestas

Sada ya tiene todo preparado para celebrar sus fiestas patronales de agosto, una programación que se extenderá del 5 al 18 de agosto y que combinará música en directo, actividades infantiles, propuestas deportivas, citas gastronómicas, actos religiosos y verbenas con algunas de las orquestas más populares de Galicia.

La programación comenzará con un marcado protagonismo para la música. El sábado 8 de agosto se celebrará la Noite Rock, con las actuaciones de Los Santos (21:00 horas), Miguel Costas (22:00 horas) y Alfredo Piedrafita (00:00 horas). Al día siguiente, el domingo 9, llegará una noche dedicada a las grandes bandas del rock con Ad Caelum (21:00), el tributo a Coldplay Coldday (22:00) y Hechizo, banda homenaje a Héroes del Silencio (00:00).

El deporte también tendrá protagonismo con un torneo de fútbol playa que se disputará del 5 al 9 de agosto en el arenal de As Delicias durante toda la jornada. Además, el lunes 10 la Casa da Cultura Pintor Lloréns acogerá a las 20:30 horas una charla divulgativa sobre el eclipse solar impartida por Borja Tosar, en la que también se repartirán gratuitamente gafas homologadas para observar el fenómeno.

Tres días después, el jueves 13, el mismo divulgador dirigirá una observación astronómica de las Perseidas en memoria de Juan Carlos Medal "Jaitos".

Fin de semana con pregón, música y verbenas

El viernes 14 de agosto, declarado Día da Xuventude, actuarán Huda (22:30), Aissa (23:30) y Ale Rosende, que cerrará la noche con una sesión DJ a las 00:30 horas.

El sábado 15 comenzarán los actos patronales con alboradas (11:00), animación musical por las calles (12:00) y una misa cantada (12:30). La jornada incluirá además un festival coral (19:00), la lectura del pregón a cargo del colectivo vecinal Memoria de Sada (20:15), el concierto de Os Platinos junto a la Banda Musical Symphony Pop Rock (20:45) y una verbena con la orquesta Los Satélites (22:30).

El domingo 16 continuará la programación con nuevas alboradas (11:00), pasacalles (12:00), misa solemne y procesión (12:30), el concierto de Son Boleros (18:30), un recital de bandas sonoras interpretado por la Banda de Música de Sada (21:00) y una gran verbena con la orquesta París de Noia (22:30).

Sardinada y fuegos artificiales para cerrar las fiestas

Las celebraciones continuarán el lunes 17 con actividades para toda la familia. Habrá hinchables, juegos tradicionales y acuáticos a las 17:30, una Fiesta Holi a las 19:00, una fiesta de la espuma en los jardines del paseo marítimo (19:45) y, por la noche, la actuación de la orquesta KUBO (22:30).

El broche final llegará el martes 18 de agosto con la celebración a las 18:30 horas de la LXV Sardinada de Agosto en el área recreativa de Curruncho, amenizada por la agrupación A Meda do Castro. La jornada concluirá con la actuación de la orquesta La Banca de Ayer (22:30) y un espectáculo de fuegos artificiales a medianoche que pondrá fin a las fiestas patronales de Sada.