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Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, miércoles 5 de agosto
El día de hoy da inicio una nueva edición del Noroeste Estrella Galicia, uno de los festivales gratuitos más esperados del año en la ciudad herculina
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Vamos poco a poco calentando motores para el fin de semana con el inicio del Festival Noroeste Estrella Galicia 2026, el cual culminará el domingo 9 con una jornada llena de música y espectáculos. El plato fuerte de hoy serán las actuaciones de Ángel Stanich, Dorian y Familia Caamagno en la plaza de María Pita.
Si la música tradicional es más de tu estilo, hoy también tienes plan, pues se inaugurará una nueva edición del Certamen de Habaneras de A Coruña. La cita de hoy tendrá lugar en el Teatro Colón, donde actuarán Ludus Tonalis, Sporting Club Casino, Grupo Entrelas y la Coral Polifónica El Eco.
Festival Noroeste Estrella Galicia
- Festival Noroeste Estrella Galicia 2026 en A Coruña: Horarios, localizaciones y artistas confirmados
El Festival Noroeste Estrella Galicia celebra su 39.ª edición con un cartel de más de 40 artistas de diferentes partes de Galicia, España, Europa y Latinoamérica. Las actuaciones estrella de esta jornada serán Ángel Stanich, Dorian y Familia Caamagno e a Orquesta do Quince en la plaza de María Pita.
La programación completa del miércoles 5:
Plaza de Azcárraga
- 13:00 horas - LAW
- 19:00 horas - David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño
- 22:00 horas - Pamela Rodríguez
- 00:00 horas - Fantastic Negrito
Campo da Leña
- 14:00 horas - Colorado
- 20:00 horas - Greasy Belly
- 23:00 horas - Agoraphobia
- 01:00 horas - Frankie and The Witch Fingers
Santa Margarita
- 19:00 horas - Freestyle People & Gallos del Norte
- 20:30 horas - Orquesta Invisible
- 22:00 horas - Catuxa Salom
- 23:30 horas - Bongeziwe Mabandla
Castillo de San Antón
- 21:00 horas - Anna Andreu
Plaza de María Pita
- 20:00 horas - Ángel Stanich
- 22:00 horas - Dorian
- 00:00 horas - Familia Caamagno e a Orquesta do Quince
Noroestiño
De forma paralela al Festival Noroeste Estrella Galicia, durante estos días también se celebrará el festival gratuito ideal para familias: el Noroestiño, el cual tendrá lugar en el Parque de Santa Margarita.
Inauguramos una nueva edición de este ciclo de espectáculos y conciertos con una actuación de Pablo Díaz a las 18:00 horas. Será un espectáculo musical y narrativo en el que sonarán instrumentos como la guitarra, la flauta o la armónica.
Certamen de Habaneras
El día de hoy arranca la 41.ª edición del Certamen de Habaneras de A Coruña, un evento musical referente dentro de la programación de las fiestas de María Pita 2026. Al igual que años anteriores, participarán tanto entidades locales como de otras provincias gallegas.
Las actuaciones de hoy, miércoles 5, se concentrarán en el Teatro Colón:
- 19:30 horas - Presentación
- 19:35 horas - Ludus Tonalis
- 19:55 horas - Sporting Club Casino
- 20:15 horas - Grupo Entrelas
- 20:35 horas - Coral Polifónica El Eco
Feria del Libro
La Feria del Libro continúa con sus actividades el día de hoy, miércoles 5. Las casetas de esta tradicional feria coruñesa inundarán el paseo de los jardines de Méndez Núñez hasta el lunes 10.
El horario de hoy será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas.
Lista de actividades de la jornada del miércoles 5:
Carpa de actividades
- 17:30 horas - Cris de Caldas presenta el espectáculo A bibliotecaria estrafalaria. Cuentos, humor, música y un toque de magia para toda la familia
- 18:15 horas - Presentación del libro homenaje a Begoña Caamaño, De Esmelle a Ítaca. A pegada de Begoña Caamaño na reescritura mítica feminista.
- Participan las autoras María Besteiros y Emma Pedreira, acompañadas por Cristina Naya Riveiro, vicerrectora de Divulgación, Cultura y Deportes, e Inma Doval Porto,
- directora del Servicio de Publicaciones de la UDC (Carpa 2)
- 19:00 horas - La escritora María Nieto conversa con Abril Camino sobre Mulleres que viven xuntas, ganadora del Premio Xerais 2025
- 19:15 horas - As tumbas ao clareo. Novos códigos narrativos para nomear as violencias. Conversación con Alba Guzmán, Alba Tomé y Valeria G. Caneda.
- Modera Branca Trigo (Carpa 2)
- 19:30 horas - Ruta literaria Os contos da cidade-barco, inspirada en los libros Contos da Coruña y O retorno dos homes mariños, de la mano de Xurxo Souto. Plazas
- limitadas (Carpa 2)
- 20:00 horas - Crímenes riquiños: conversación sobre la novela negra gallega. Participan Ana Viéitez, Marta Villar, Óscar Guzmán y Óscar Reboiras.
- Modera María Nieto
- 20:15 horas - Entre a investigación e a memoria: Javier Pintor conversa con Lorenzo Silva sobre Con nadie (Carpa 2)
Casetas de librerías
- 11:00 horas - Pedro Naveira firma En galego, en curto, en Galicia en la caseta de la librería Perseida
- 12:00 horas - Juan Galán firma Rotspanier. Un miliciano galego no exilio francés en la caseta de la librería Couceiro
- 12:00 horas - María Canosa firma su obra en la caseta de la librería Galgo Azul
- 12:00 horas - Alba López Paredes firma Nandinor y el resto de su obra en la caseta de la librería Uróboros
- 12:00 horas - Micaela Barbeito firma Salseando sentimientos en la caseta de la librería Lume
- 13:00 horas - Jorge Blanco Cortés firma La ciudad vieja, alma coruñesa en la caseta de la librería Arenas
- 17:30 horas - Laura Suárez firma A raiña cadáver en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel
- 17:30 horas - Óscar Reboiras firma El caso Salgueiro en la caseta de la librería Lume
- 17:30 horas - Valeria G. Caneda firma Goma de borrar en la caseta de la librería Galgo Azul
- 18:00 horas - Xenia PigemGamero firma Fu y el mundo detrás del cristal en la caseta de la librería Perseida
- 18:00 horas - Rodrigo Carretero firma Agua pasada en la caseta de la librería Casa del Libro
- 18:00 horas - Cristina Carou firma Mi espíritu y tu voz en la caseta de la librería ULA Libraría Social
- 18:30 horas - Carmen Blanco Sanjurjo firma Gorrións e falcóns en la caseta de la editorial Ediciones del Viento
- 18:30 horas - Dorian firma A cualquier otra parte en la caseta de la librería Lume
- 18:30 horas - Isabel Barreto firma Las bárbaras en la caseta de la librería Mar de Letras
- 19:00 horas - Ana Julia Martínez firma Las estrellas me llevan a ti en la caseta de la librería Arenas
- 19:00 horas - Reyes Pérez Rubio firma Mortadela Sándwich. Prohibido usar la magia en la caseta de la librería Hoboken
- 19:00 horas - Millán Fernández López firma Unha historia mínima do Partido Socialista Galego en la caseta de la librería Aenea
- 19:00 horas - Nuria Díaz firma Agatha Christie en la caseta de la librería Planeta Mozo
- 19:00 horas - Jesús Vasconcellos firma La falsa gurú en la caseta de la librería Pedreira
- 19:30 horas - Paloma Anca firma Las reflexiones de Palo en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel
- 19:30 horas - Juan Galán firma Rotspanier en la caseta de la librería Galgo Azul
- 19:30 horas - Antón Reixa firma Cicatriz en la caseta de la librería Lume
- 19:30 horas - Francisco X. Fernández Naval firma Val tan doce e sombrío y Os contos da avoa Pepaen la caseta de la editorial Kalandraka
- 20:00 horas - Valentín Carrera firma El mundo desde abajo: La odisea australiana de Rosendo Salvado en la caseta de la librería Arenas
- 20:00 horas - Jorge Blanco Cortés firma La ciudad vieja, alma coruñesa en la caseta de la librería Arenas
- 20:30 horas - Alba Guzmán firma A vinganza de Paquiño Jackson en la caseta de la librería Lume
Feria de Artesanía Mostrart
La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.
A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.
El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.
Visita a la Casa Museo Picasso
Hoy a las 19:00 horas se podrá visitar la Casa Museo Picasso de forma gratuita.
La vivienda de la familia Ruiz Picasso lleva años acogiendo a visitantes que tienen interés en conocer la vida, obra y el entorno en el que vivió el artista gallego durante su estancia en A Coruña.
Exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira
El día de hoy podemos disfrutar de la exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira, estrenada el pasado 28 de julio. Se podrá visitar en la Casa Museo Casares Quiroga de manera gratuita hasta el próximo sábado 8.
Esta muestra se centra en la mirada colectiva de la Asociación Nonito Pereira en el Festival Noroeste a través de la creación artística y la memoria visual. El objetivo de Reversións do Noroeste es poner en valor la imagen del patrimonio sonoro y emocional de la ciudad herculina.
Exposición Stons de Xulia Pisón
A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.
La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.