Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, miércoles 5 de agosto Quincemil

Vamos poco a poco calentando motores para el fin de semana con el inicio del Festival Noroeste Estrella Galicia 2026, el cual culminará el domingo 9 con una jornada llena de música y espectáculos. El plato fuerte de hoy serán las actuaciones de Ángel Stanich, Dorian y Familia Caamagno en la plaza de María Pita.

Si la música tradicional es más de tu estilo, hoy también tienes plan, pues se inaugurará una nueva edición del Certamen de Habaneras de A Coruña. La cita de hoy tendrá lugar en el Teatro Colón, donde actuarán Ludus Tonalis, Sporting Club Casino, Grupo Entrelas y la Coral Polifónica El Eco.

Festival Noroeste Estrella Galicia

El Festival Noroeste Estrella Galicia celebra su 39.ª edición con un cartel de más de 40 artistas de diferentes partes de Galicia, España, Europa y Latinoamérica. Las actuaciones estrella de esta jornada serán Ángel Stanich, Dorian y Familia Caamagno e a Orquesta do Quince en la plaza de María Pita.

La programación completa del miércoles 5:

Plaza de Azcárraga

13:00 horas - LAW

LAW 19:00 horas - David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño

David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño 22:00 horas - Pamela Rodríguez

Pamela Rodríguez 00:00 horas - Fantastic Negrito

Campo da Leña

14:00 horas - Colorado

Colorado 20:00 horas - Greasy Belly

Greasy Belly 23:00 horas - Agoraphobia

- Agoraphobia 01:00 horas - Frankie and The Witch Fingers

Santa Margarita

19:00 horas - Freestyle People & Gallos del Norte

Freestyle People & Gallos del Norte 20:30 horas - Orquesta Invisible

Orquesta Invisible 22:00 horas - Catuxa Salom

Catuxa Salom 23:30 horas - Bongeziwe Mabandla

Castillo de San Antón

21:00 horas - Anna Andreu

Plaza de María Pita

20:00 horas - Ángel Stanich

Ángel Stanich 22:00 horas - Dorian

Dorian 00:00 horas - Familia Caamagno e a Orquesta do Quince

Noroestiño

De forma paralela al Festival Noroeste Estrella Galicia, durante estos días también se celebrará el festival gratuito ideal para familias: el Noroestiño, el cual tendrá lugar en el Parque de Santa Margarita.

Inauguramos una nueva edición de este ciclo de espectáculos y conciertos con una actuación de Pablo Díaz a las 18:00 horas. Será un espectáculo musical y narrativo en el que sonarán instrumentos como la guitarra, la flauta o la armónica.

Certamen de Habaneras

El día de hoy arranca la 41.ª edición del Certamen de Habaneras de A Coruña, un evento musical referente dentro de la programación de las fiestas de María Pita 2026. Al igual que años anteriores, participarán tanto entidades locales como de otras provincias gallegas.

Las actuaciones de hoy, miércoles 5, se concentrarán en el Teatro Colón:

19:30 horas - Presentación

19:35 horas - Ludus Tonalis

19:55 horas - Sporting Club Casino

20:15 horas - Grupo Entrelas

20:35 horas - Coral Polifónica El Eco

Feria del Libro

La Feria del Libro continúa con sus actividades el día de hoy, miércoles 5. Las casetas de esta tradicional feria coruñesa inundarán el paseo de los jardines de Méndez Núñez hasta el lunes 10.

El horario de hoy será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas.

Lista de actividades de la jornada del miércoles 5:

Carpa de actividades

17:30 horas - Cris de Caldas presenta el espectáculo A bibliotecaria estrafalaria. Cuentos, humor, música y un toque de magia para toda la familia

presenta el espectáculo Cuentos, humor, música y un toque de magia para toda la familia 18:15 horas - Presentación del libro homenaje a Begoña Caamaño , De Esmelle a Ítaca. A pegada de Begoña Caamaño na reescritura mítica feminista.

, Participan las autoras María Besteiros y Emma Pedreira , acompañadas por Cristina Naya Riveiro, vicerrectora de Divulgación, Cultura y Deportes, e Inma Doval Porto,

y , acompañadas por Cristina Naya Riveiro, vicerrectora de Divulgación, Cultura y Deportes, e Inma Doval Porto, directora del Servicio de Publicaciones de la UDC (Carpa 2)

19:00 horas - La escritora María Nieto conversa con Abril Camino sobre Mulleres que viven xuntas , ganadora del Premio Xerais 2025

conversa con sobre , ganadora del Premio Xerais 2025 19:15 horas - As tumbas ao clareo. Novos códigos narrativos para nomear as violencias. Conversación con Alba Guzmán, Alba Tomé y Valeria G. Caneda .

Conversación con y . Modera Branca Trigo (Carpa 2)

19:30 horas - Ruta literaria Os contos da cidade-barco , inspirada en los libros Contos da Coruña y O retorno dos homes mariños, de la mano de Xurxo Souto. Plazas

, inspirada en los libros Contos da Coruña y O retorno dos homes mariños, de la mano de Plazas limitadas (Carpa 2)

20:00 horas - Crímenes riquiños: conversación sobre la novela negra gallega. Participan Ana Viéitez, Marta Villar, Óscar Guzmán y Óscar Reboiras.

Participan y Modera María Nieto

20:15 horas - Entre a investigación e a memoria: Javier Pintor conversa con Lorenzo Silva sobre Con nadie (Carpa 2)

Casetas de librerías

11:00 horas - Pedro Naveira firma En galego, en curto , en Galicia en la caseta de la librería Perseida

firma , en Galicia en la caseta de la librería Perseida 12:00 horas - Juan Galán firma Rotspanier. Un miliciano galego no exilio francés en la caseta de la librería Couceiro

firma en la caseta de la librería Couceiro 12:00 horas - María Canosa firma su obra en la caseta de la librería Galgo Azul

firma su obra en la caseta de la librería Galgo Azul 12:00 horas - Alba López Paredes firma Nandinor y el resto de su obra en la caseta de la librería Uróboros

firma y el resto de su obra en la caseta de la librería Uróboros 12:00 horas - Micaela Barbeito firma Salseando sentimientos en la caseta de la librería Lume

firma en la caseta de la librería Lume 13:00 horas - Jorge Blanco Cortés firma La ciudad vieja , alma coruñesa en la caseta de la librería Arenas

firma , alma coruñesa en la caseta de la librería Arenas 17:30 horas - Laura Suárez firma A raiña cadáver en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

firma en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 17:30 horas - Óscar Reboiras firma El caso Salgueiro en la caseta de la librería Lume

firma en la caseta de la librería Lume 17:30 horas - Valeria G. Caneda firma Goma de borrar en la caseta de la librería Galgo Azul

firma en la caseta de la librería Galgo Azul 18:00 horas - Xenia PigemGamero firma Fu y el mundo detrás del cristal en la caseta de la librería Perseida

firma en la caseta de la librería Perseida 18:00 horas - Rodrigo Carretero firma Agua pasada en la caseta de la librería Casa del Libro

firma en la caseta de la librería Casa del Libro 18:00 horas - Cristina Carou firma Mi espíritu y tu voz en la caseta de la librería ULA Libraría Social

firma en la caseta de la librería ULA Libraría Social 18:30 horas - Carmen Blanco Sanjurjo firma Gorrións e falcóns en la caseta de la editorial Ediciones del Viento

firma en la caseta de la editorial Ediciones del Viento 18:30 horas - Dorian firma A cualquier otra parte en la caseta de la librería Lume

firma en la caseta de la librería Lume 18:30 horas - Isabel Barreto firma Las bárbaras en la caseta de la librería Mar de Letras

firma en la caseta de la librería Mar de Letras 19:00 horas - Ana Julia Martínez firma Las estrellas me llevan a ti en la caseta de la librería Arenas

firma en la caseta de la librería Arenas 19:00 horas - Reyes Pérez Rubio firma Mortadela Sándwich. Prohibido usar la magia en la caseta de la librería Hoboken

firma en la caseta de la librería Hoboken 19:00 horas - Millán Fernández López firma Unha historia mínima do Partido Socialista Galego en la caseta de la librería Aenea

firma en la caseta de la librería Aenea 19:00 horas - Nuria Díaz firma Agatha Christie en la caseta de la librería Planeta Mozo

firma en la caseta de la librería Planeta Mozo 19:00 horas - Jesús Vasconcellos firma La falsa gurú en la caseta de la librería Pedreira

firma en la caseta de la librería Pedreira 19:30 horas - Paloma Anca firma Las reflexiones de Palo en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

firma en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 19:30 horas - Juan Galán firma Rotspanier en la caseta de la librería Galgo Azul

firma en la caseta de la librería Galgo Azul 19:30 horas - Antón Reixa firma Cicatriz en la caseta de la librería Lume

firma en la caseta de la librería Lume 19:30 horas - Francisco X. Fernández Naval firma Val tan doce e sombrío y Os contos da avoa Pepa en la caseta de la editorial Kalandraka

firma y en la caseta de la editorial Kalandraka 20:00 horas - Valentín Carrera firma El mundo desde abajo: La odisea australiana de Rosendo Salvado en la caseta de la librería Arenas

firma en la caseta de la librería Arenas 20:00 horas - Jorge Blanco Cortés firma La ciudad vieja, alma coruñesa en la caseta de la librería Arenas

firma en la caseta de la librería Arenas 20:30 horas - Alba Guzmán firma A vinganza de Paquiño Jackson en la caseta de la librería Lume

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Visita a la Casa Museo Picasso

Hoy a las 19:00 horas se podrá visitar la Casa Museo Picasso de forma gratuita.

La vivienda de la familia Ruiz Picasso lleva años acogiendo a visitantes que tienen interés en conocer la vida, obra y el entorno en el que vivió el artista gallego durante su estancia en A Coruña.

Exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira

El día de hoy podemos disfrutar de la exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira, estrenada el pasado 28 de julio. Se podrá visitar en la Casa Museo Casares Quiroga de manera gratuita hasta el próximo sábado 8.

Esta muestra se centra en la mirada colectiva de la Asociación Nonito Pereira en el Festival Noroeste a través de la creación artística y la memoria visual. El objetivo de Reversións do Noroeste es poner en valor la imagen del patrimonio sonoro y emocional de la ciudad herculina.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.