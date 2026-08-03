Los40 Summer Live reúne este martes en María Pita, en A Coruña, a las grandes estrellas del pop juvenil

Imagen de la parada de 2022 de la gira en María Pita. Los 40 Principales.

La plaza de María Pita acogerá este martes 4 de agosto una de las citas musicales más esperadas del verano en A Coruña. Los40 Summer Live 2026 llegará a la ciudad con un cartel repleto de artistas del panorama pop y urbano actual, en un concierto gratuito que comenzará a las 22:00 horas y que forma parte de la programación de las Noites de María Pita.

El escenario reunirá a Depol, Chiara Oliver, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Adexe y Nau, AWY, Pikete, Daniela Blasco y Chema Rivas, además del DJ de Los40 David Álvarez, que será el encargado de conducir la velada.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó la apuesta del Gobierno local por ofrecer propuestas dirigidas a todos los públicos. "Desde el Gobierno de Inés Rey apostamos por una programación diversa que llegue a públicos de todas las edades. Los40 Summer Live conecta especialmente con la juventud y permite que A Coruña forme parte de una de las giras musicales gratuitas más importantes del verano en España", señaló.

Un cartel con referentes del pop y la música urbana

La edición de este año reúne a algunos de los artistas con mayor proyección del panorama nacional. Entre ellos figura Depol, convertido en una de las principales referencias del nuevo pop español gracias a sus melodías y letras de carácter emocional.

También actuará Chiara Oliver, una de las artistas surgidas de Operación Triunfo con mayor crecimiento en los últimos meses, que ha logrado consolidar una amplia comunidad de seguidores.

El cartel se completa con nombres como Enol, Lola Tuduri y La Beba, representantes de la nueva escena pop, mientras que Chema Rivas, César AC y Daniela Blasco pondrán el acento en los ritmos urbanos y las influencias latinas.

Entre los artistas más esperados por el público joven también estarán Adexe y Nau, el popular dúo canario que alcanzó la fama a través de las plataformas digitales y que llegará a A Coruña con algunos de sus temas más conocidos.

Presencia del talento coruñés y gallego

El concierto contará además con representación local. La banda coruñesa AWY (Another Wasted Year) participará en la cita como embajadora de la escena musical de la ciudad, mientras que Pikete aportará la presencia de la nueva música urbana gallega en un evento que volverá a convertir la plaza de María Pita en uno de los principales escenarios musicales del verano en Galicia.