Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, sábado 1 de agosto Quincemil

Las fiestas de María Pita 2026 dan inicio en A Coruña con una jornada de actividades que no dejará a nadie indiferente.

La inauguración oficial del mes de fiestas vendrá de la mano de Lucía Veiga, que será la encargada de dar el pregón desde el balcón del Palacio Municipal, y Luz Casal, quien dará un gran concierto sobre el escenario de la plaza de María Pita.

Pregón de Lucía Veiga y concierto de Luz Casal

La jornada de inauguración de las fiestas de María Pita 2026 estará protagonizada por dos grandes mujeres gallegas del mundo audiovisual.

Para comenzar, el pistoletazo de salida desde el balcón del Palacio Municipal lo dará Lucía Veiga, actriz, monologuista y presentadora nacida en el barrio coruñés de Os Mallos. Es conocida por sus filmes Rapa, As neves y Soy Nevenka.

El pregón dará inicio aproximadamente 20 minutos antes del concierto, que será a las 22:00 horas. En este momento será cuando comience el multitudinario concierto de Luz Casal en la plaza de María Pita. ¡Si quieres ver a la cantante de cerca, te recomendamos que vayas con antelación!

Luz Casal continúa con su gira nacional Me voy a permitir, donde ha estado presentando los hits de su nuevo disco de nombre homónimo. Su cita musical en las fiestas de verano herculinas se perfila como una de las paradas más únicas de este tour, donde hará un emotivo recorrido por sus éxitos de siempre.

Feria del Libro

La Feria del Libro empieza hoy, sábado 1 con el acto inaugural a cargo de Bea Lema, historietista e ilustradora gallega. Las casetas de esta tradicional feria coruñesa inundarán el paseo de los jardines de Méndez Núñez hasta el lunes 10.

El horario siempre será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas.

La lista de actividades de la jornada inaugural:

Carpa de actividades

12:30 horas - Acto inaugural da Feira do Libro da Coruña , pregón a cargo de la ilustradora Bea Lema

, pregón a cargo de la ilustradora 17:30 horas - Taller de Pokémon para niños y niñas: juegos de cartas, retos y sorpresas. ¡Plazas

para niños y niñas: juegos de cartas, retos y sorpresas. ¡Plazas limitadas!

19:00 horas - Presentación de Cunetas de Luís Pimentel . Con Claudio R. Fer, Xurxo Martínez y Henrique Alvarellos

de . Con Claudio R. Fer, Xurxo Martínez y Henrique Alvarellos 20:00 horas - Briguitte Vasallo presenta La fosa abierta

presenta 18:00 horas - Entre a historia e a ficción: conversa arredor da novela histórica. Con Rodrigo Costoya y Carmen Blanco Sanjurjo (Carpa 2)

Con Rodrigo Costoya y Carmen Blanco Sanjurjo (Carpa 2) 19:00 horas - Ruta guiada A cidade que habitou María Pita con Rodrigo Costoya (Carpa 2)

con Rodrigo Costoya (Carpa 2) 19:15 horas - La periodista Paola Feal conversa con María Oruña sobre La cámara de las maravillas (Carpa 2)

conversa con sobre (Carpa 2) 20:15 horas - Alianza? Atlántica, participan Rober Cagiao (Cadea de Favores), Pedro Feijoo (Onde nacen as bestas) e Luis García Rey (Chantaje). Modera a xornalista Leticia Chas (Carpa 2)

Casetas librerías

11:30 horas - Erica Esmoris firma Erin e o lobo y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

firma y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 12:00 horas - Francisco Narla firma Ultreia en la caseta de la librería Couceiro

firma en la caseta de la librería Couceiro 12:00 horas - Rodrigo Carretero firma Agua pasada en la caseta de la librería Lume

firma en la caseta de la librería Lume 12:00 horas - Marta Aranda firma Cromosomax en la caseta de la librería Mar de Letras

firma en la caseta de la librería Mar de Letras 12:30 horas - Rena Ortega firma Civilizacións perdidas y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

firma y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 12:30 horas - Silvia Tasende firma Pel Memoria en la caseta de la librería ULA libraría social

firma en la caseta de la librería ULA libraría social 13:00 horas - Jesús Regueira Facal firma Amistades entre dos mares en la caseta de la librería Arenas

firma en la caseta de la librería Arenas 17:30 horas - Francisco Narla firma Ultreia, Suseia y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

firma y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 17:30 horas - Ramón Romero firma Millennialismo ou sátira dunha xeración en la caseta de la librería Aenea

firma en la caseta de la librería Aenea 17:30 horas - Carmen Blanco Sanjurjo firma Gorrións e falcóns en la caseta de la librería Galgo Azul

firma en la caseta de la librería Galgo Azul 17:30 horas - El Barroquista firma Otra historia de la música en la caseta de la librería Lume

firma en la caseta de la librería Lume 18:00 horas - Paula Mayor firma Rosalía oculta en la caseta de la librería A Gata Tola

firma en la caseta de la librería A Gata Tola 18:00 horas - Laura M. Castro firma Cualquier destino menos contigo en la caseta de la librería Casa del Libro

firma en la caseta de la librería Casa del Libro 18:00 horas - Genma Gemola firma Oli, el saltamontes aventurero en la caseta de la librería Arenas

firma en la caseta de la librería Arenas 18:00 horas - Lucía Cobo e Xulio Gutiérrez firman Elas en la caseta de la librería Galgo Azul

e firman en la caseta de la librería Galgo Azul 18:00 horas - Reka Refojos firma Rula en la caseta de la librería Uróboros

firma en la caseta de la librería Uróboros 18:00 horas - Paula Merlán firma Busca a miña casa, Piolliños, O dedo no nariz y el resto de su obra en la caseta de la librería Mar de Letras

firma y el resto de su obra en la caseta de la librería Mar de Letras 18:30 horas - Ena Beisly firma Ni paraíso ni mierdas en la caseta de la librería Perseida

firma en la caseta de la librería Perseida 19:00 horas - Carlos López Navaza firma ¿Hacemos huelga o seguimos negociando? en la caseta de la librería Arenas

firma en la caseta de la librería Arenas 19:00 horas - David Pintor firma A Coruña, Caricaturas y frases inolvidables e O meu pai non sabe debuxar en la caseta de la librería Berbiriana

firma e en la caseta de la librería Berbiriana 19:00 horas - Lucía Cid firma Dinocarreras en la caseta de la librería Planeta Mozo

firma en la caseta de la librería Planeta Mozo 19:00 horas - Pedro Feijoo firma Onde nacen as bestas en la caseta de la librería Lume

firma en la caseta de la librería Lume 19:00 horas - Val Eudoxía firma O libro dos anatemas en la caseta de la librería Pedreira

firma en la caseta de la librería Pedreira 19:30 horas - Francisco Narla firma Ultreia/Suseia en la caseta de la librería Casa del Libro

firma en la caseta de la librería Casa del Libro 19:30 horas - Paula Merlán firma Busca a túa casa y el resto de su obra en la caseta de la librería Galgo Azul

firma y el resto de su obra en la caseta de la librería Galgo Azul 19:30 horas - Petra Bienvenido firma Codex Umbrarum en la caseta de la librería Uróboros

firma en la caseta de la librería Uróboros 19:30 horas - Lucía Cobo firma Elas, Continente animal e Osa en la caseta de la librería Mar de Letras

firma e en la caseta de la librería Mar de Letras 20:00 horas - Hugo Chousa firma Las crónicas de Kimarel I e II en la caseta de la librería Arenas

firma en la caseta de la librería Arenas 20:00 horas - Rodrigo Costoya firma Fillos de Gael en la caseta de la librería Lume

Feria de Artesanía Mostrart

El día de hoy, sábado 1, se inaugurará la Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart. El paseo de los jardines de Méndez Núñez acogerá esta feria durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Visita a la Casa Museo Picasso

Hoy a las 12:00 horas se podrá visitar la Casa Museo Picasso de forma gratuita.

La vivienda de la familia Ruiz Picasso lleva años acogiendo a visitantes que tienen interés en conocer la vida, obra y el entorno en el que vivió el artista gallego durante su estancia en A Coruña.

Exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira

El día de hoy podemos disfrutar de la exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira, estrenada el pasado 28 de julio. Se podrá visitar en la Casa Museo Casares Quiroga de manera gratuita hasta el próximo sábado 8.

Esta muestra se centra en la mirada colectiva de la Asociación Nonito Pereira en el Festival Noroeste a través de la creación artística y la memoria visual. El objetivo de Reversións do Noroeste es poner en valor la imagen del patrimonio sonoro y emocional de la ciudad herculina.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.