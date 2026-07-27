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La guía definitiva de las Fiestas de María Pita 2026 en A Coruña: conciertos, Batalla Naval, Feria del Libro y mucho más
Las Fiestas de María Pita regresan del 1 al 30 de agosto con un mes repleto de música, espectáculos, cultura, tradición y actividades repartidas por toda la ciudad
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Aunque el ambiente festivo ya comenzó a sentirse entre el 16 y el 19 de julio con la celebración del Festival Manicómicos, el pistoletazo de salida oficial de las Fiestas de María Pita 2026 llegará el 1 de agosto.
Durante un mes, A Coruña volverá a convertirse en un gran escenario al aire libre con una programación que incluye conciertos de artistas nacionales e internacionales, festivales consolidados, la tradicional Batalla Naval, certámenes culturales, folclore, teatro, magia, actividades infantiles y fiestas en los barrios.
Esta es la guía definitiva para no perderse ninguno de los principales eventos.
Conciertos y música en directo
Noites de María Pita
Este ciclo de conciertos llenará la plaza de María Pita de múltiples artistas de renombre. Durante la primera quincena de agosto los coruñeses y visitantes de la ciudad podrán disfrutar casi a diario de música variada y completamente gratuita.
- 01.08.2026 - Luz Casal
- 02.08.2026 - Mercedes Peón
- 03.08.2026 - La Delio Valdez
- 04.08.2026 - Los40 Summer Live (DePol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC,
- Adexe y Nau, AWI/AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco, Chema Rivas)
- 09.08.2026 - Ginebras
- 09.08.2026 - As Time Goes By (Borja Quiza, Teatro Colón)
- 10.08.2026 - O Libro da Selva (infantil)
- 11.08.2026 - The Rapants
- 12.08.2026 - Los Satélites
- 13.08.2026 - Fillas de Cassandra
- 15.08.2026 - Israel Fernández
Festival Noroeste Estrella Galicia
Del 5 al 8 de agosto, uno de los festivales más importantes del verano volverá a reunir artistas nacionales e internacionales, como Echo & The Bunnymen, Bongeziwe Mabandla, Mari Froes, Bala, SES y Catuxa Salom.
Noroestiño
Del 6 al 9 de agosto, los Jardines de Méndez Núñez acogerán la programación infantil y familiar vinculada al Festival Noroeste.
Lembranza Rock
El 14 y 15 de agosto, el Parque Europa volverá a ser el escenario de este festival dedicado al rock.
Festival de Electrónica Coruñés
También los días 14 y 15 de agosto, el parque de Santa Margarita acogerá este encuentro dedicado a la música electrónica.
BeatOut
Se celebrará los días 20, 21 y 22 de agosto en Santa Margarita.
As Noites do Parque
Tendrá lugar el 26 de agosto con Judeline y el 27 de agosto con Valeria Castro.
Concursos
XLI Certamen de Habaneras
Como cada año, el Concello celebrará el Certamen de Habaneras Ciudad de A Coruña, referente de la música coral en la ciudad, con participación de entidades tanto locales como de otras provincias gallegas.
05.08.2026 – Teatro Colón
19:30 h Presentación
- Ludus Tonalis
- Sporting Club Casino
- Grupo Entrelas
- Coral Polifónica El Eco
06.08.2026 – Teatro Colón
19:30 h Presentación
- Coral La Antigua
- Coral Pontis Veteris
- Coral Sancta María Maris
- Coral Sagrada Familia
07.08.2026 – Plaza de María Pita
19:30 h Presentación
- Orfeón herculino
- Coral Lembranzas de Santa Cruz
- Polifónica coruñesa Canticorum
- Tuna de veteranos
08.08.2026 – Plaza de María Pita
19:30 h Presentación
- Coral polifónica Ferrolana
- El acorde secreto
- Coral Polifónica Follas Novas
09.08.2026 – Campo da Leña
19:30 h Presentación
- Coral Os Mallos
- Coral Montealto
- Corales Monelos y San Diego
- Coral Feáns
Batalla Naval
La ya tradicional Batalla Naval tendrá lugar el 14 de agosto e iluminará la ensenada del Orzán y la playa de Riazor. Se trata de un impresionante espectáculo pirotécnico que conmemora la histórica victoria de la ciudad en 1589, cuando la heroína coruñesa María Pita lideró la resistencia frente al asedio de la flota inglesa comandada por Sir Francis Drake.
Cómic y novela gráfica
Viñetas desde o Atlántico
Es un festival de historieta que se celebra todos los meses de agosto desde 1998. Es el más importante del medio en Galicia y uno de los más destacados de España. Esta edición se extiende del 10 al 16 de agosto.
Folclore y tradición
Festival Internacional de Folclore
Organizado por la Asociación de Coros y Danzas Eidos, el evento reúne a grupos de música y danza tradicional procedentes de diversos países, ofreciendo una muestra de la riqueza cultural internacional combinada con el folclore local.
- 12.08.2026 – Campo da Leña
- 13.08.2026 – Campo da Leña
- 14.08.2026 – Plaza de María Pita
- 15.08.2026 – Campo da Leña
- 16.08.2026 – Plaza de María Pita
Música clásica
Semana Clásica
La música clásica también tendrá su espacio con un ciclo protagonizado por algunas de las principales formaciones musicales gallegas.
- 18.08.2026 – Orquestra Gaos
- 19.08.2026 – Orquestra de Cámara de Galicia
- 21.08.2026 – Xoven Orquestra Sinfónica de Galicia
- 22.08.2026 – Orquestra Sinfónica de Galicia
- 23.08.2026 – Banda Municipal de Música
Romerías
Romería de Santa Margarita
Las fiestas concluirán con una de las celebraciones populares más tradicionales del calendario coruñés. La Romería de Santa Margarita se celebrará del 28 al 30 de agosto, transformando el parque de Santa Margarita en el epicentro de la cultura gallega con pasacalles, merendiñas, talleres de música y baile tradicional.
Cascarillarte: teatro, magia y cuentacuentos
Del 10 al 28 de agosto, la programación de Cascarillarte llevará espectáculos a distintos barrios de la ciudad para acercar la cultura a todos los públicos.
Durante esas semanas habrá representaciones teatrales al aire libre, espectáculos de magia y sesiones de narración oral y cuentacuentos, especialmente dirigidas al público familiar e infantil.
Fiestas de Barrio
Las celebraciones también llegarán a distintos barrios de A Coruña, que contarán con sus propias programaciones festivas durante el mes de agosto.
- 14-16.08.2026 – A Gaiteira
- 18.08.2026 – Festa da Fresa (Eirís)
- 19-21.08.2026 – Castrillón (incluye Festival Rock&Roll Star el día 20, con Javier Andreu, de La Frontera; Javier Ojeda, de Danza Invisible y Manuel España, de La Guardia)
- 21-23.08.2026 – Sagrada Familia
- 22.08.2026 – Pedralonga
Feria del Libro
La Feria del Libro de A Coruña volverá a convertir los Jardines de Méndez Núñez en un punto de encuentro para lectores, librerías, editoriales y autores. La cita se celebrará del 1 al 10 de agosto y ofrecerá diez días de presentaciones, firmas de libros y actividades culturales para todos los públicos.
Organizada por la Federación de Librerías de Galicia, la feria reunirá a librerías y editoriales en sus tradicionales casetas, donde los visitantes podrán conocer las últimas novedades editoriales y participar en encuentros con escritores. Como es habitual, el recinto abrirá en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas.
Feria del Libro Antiguo y de Ocasión
Tras la Feria del Libro, los Jardines de Méndez Núñez acogerán la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que tendrá lugar del 14 al 30 de agosto. Librerías especializadas de distintos puntos de España ofrecerán miles de ejemplares de segunda mano, libros descatalogados, ediciones antiguas, volúmenes de colección, cómics, grabados y publicaciones difíciles de encontrar en los circuitos habituales.
Con entrada gratuita, este doblete de ferias del libro será previsiblemente una de las propuestas culturales más visitadas del verano coruñés, complementando la oferta de conciertos, festivales y actividades de diferente índole que llenarán la ciudad durante todo el mes de agosto.