La guía definitiva de las Fiestas de María Pita 2026 en A Coruña: conciertos, Batalla Naval, Feria del Libro y mucho más

Aunque el ambiente festivo ya comenzó a sentirse entre el 16 y el 19 de julio con la celebración del Festival Manicómicos, el pistoletazo de salida oficial de las Fiestas de María Pita 2026 llegará el 1 de agosto.

Durante un mes, A Coruña volverá a convertirse en un gran escenario al aire libre con una programación que incluye conciertos de artistas nacionales e internacionales, festivales consolidados, la tradicional Batalla Naval, certámenes culturales, folclore, teatro, magia, actividades infantiles y fiestas en los barrios.

Esta es la guía definitiva para no perderse ninguno de los principales eventos.

Conciertos y música en directo

Noites de María Pita

Este ciclo de conciertos llenará la plaza de María Pita de múltiples artistas de renombre. Durante la primera quincena de agosto los coruñeses y visitantes de la ciudad podrán disfrutar casi a diario de música variada y completamente gratuita.

01.08.2026 - Luz Casal

02.08.2026 - Mercedes Peón

03.08.2026 - La Delio Valdez

04.08.2026 - Los40 Summer Live (DePol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC,

Adexe y Nau, AWI/AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco, Chema Rivas)

09.08.2026 - Ginebras

09.08.2026 - As Time Goes By (Borja Quiza, Teatro Colón)

10.08.2026 - O Libro da Selva (infantil)

11.08.2026 - The Rapants

12.08.2026 - Los Satélites

13.08.2026 - Fillas de Cassandra

15.08.2026 - Israel Fernández

Festival Noroeste Estrella Galicia

Del 5 al 8 de agosto, uno de los festivales más importantes del verano volverá a reunir artistas nacionales e internacionales, como Echo & The Bunnymen, Bongeziwe Mabandla, Mari Froes, Bala, SES y Catuxa Salom.

Noroestiño

Del 6 al 9 de agosto, los Jardines de Méndez Núñez acogerán la programación infantil y familiar vinculada al Festival Noroeste.

Lembranza Rock

El 14 y 15 de agosto, el Parque Europa volverá a ser el escenario de este festival dedicado al rock.

Festival de Electrónica Coruñés

También los días 14 y 15 de agosto, el parque de Santa Margarita acogerá este encuentro dedicado a la música electrónica.

BeatOut

Se celebrará los días 20, 21 y 22 de agosto en Santa Margarita.

As Noites do Parque

Tendrá lugar el 26 de agosto con Judeline y el 27 de agosto con Valeria Castro.

Concursos

XLI Certamen de Habaneras

Como cada año, el Concello celebrará el Certamen de Habaneras Ciudad de A Coruña, referente de la música coral en la ciudad, con participación de entidades tanto locales como de otras provincias gallegas.

05.08.2026 – Teatro Colón

19:30 h Presentación

Ludus Tonalis

Sporting Club Casino

Grupo Entrelas

Coral Polifónica El Eco

06.08.2026 – Teatro Colón

19:30 h Presentación

Coral La Antigua

Coral Pontis Veteris

Coral Sancta María Maris

Coral Sagrada Familia

07.08.2026 – Plaza de María Pita

19:30 h Presentación

Orfeón herculino

Coral Lembranzas de Santa Cruz

Polifónica coruñesa Canticorum

Tuna de veteranos

08.08.2026 – Plaza de María Pita

19:30 h Presentación

Coral polifónica Ferrolana

El acorde secreto

Coral Polifónica Follas Novas

09.08.2026 – Campo da Leña

19:30 h Presentación

Coral Os Mallos

Coral Montealto

Corales Monelos y San Diego

Coral Feáns

Batalla Naval

La ya tradicional Batalla Naval tendrá lugar el 14 de agosto e iluminará la ensenada del Orzán y la playa de Riazor. Se trata de un impresionante espectáculo pirotécnico que conmemora la histórica victoria de la ciudad en 1589, cuando la heroína coruñesa María Pita lideró la resistencia frente al asedio de la flota inglesa comandada por Sir Francis Drake.

Cómic y novela gráfica

Viñetas desde o Atlántico

Es un festival de historieta que se celebra todos los meses de agosto desde 1998. Es el más importante del medio en Galicia y uno de los más destacados de España. Esta edición se extiende del 10 al 16 de agosto.

Folclore y tradición

Festival Internacional de Folclore

Organizado por la Asociación de Coros y Danzas Eidos, el evento reúne a grupos de música y danza tradicional procedentes de diversos países, ofreciendo una muestra de la riqueza cultural internacional combinada con el folclore local.

12.08.2026 – Campo da Leña

13.08.2026 – Campo da Leña

14.08.2026 – Plaza de María Pita

15.08.2026 – Campo da Leña

16.08.2026 – Plaza de María Pita

Música clásica

Semana Clásica

La música clásica también tendrá su espacio con un ciclo protagonizado por algunas de las principales formaciones musicales gallegas.

18.08.2026 – Orquestra Gaos

19.08.2026 – Orquestra de Cámara de Galicia

21.08.2026 – Xoven Orquestra Sinfónica de Galicia

22.08.2026 – Orquestra Sinfónica de Galicia

23.08.2026 – Banda Municipal de Música

Romerías

Romería de Santa Margarita

Las fiestas concluirán con una de las celebraciones populares más tradicionales del calendario coruñés. La Romería de Santa Margarita se celebrará del 28 al 30 de agosto, transformando el parque de Santa Margarita en el epicentro de la cultura gallega con pasacalles, merendiñas, talleres de música y baile tradicional.

Cascarillarte: teatro, magia y cuentacuentos

Del 10 al 28 de agosto, la programación de Cascarillarte llevará espectáculos a distintos barrios de la ciudad para acercar la cultura a todos los públicos.

Durante esas semanas habrá representaciones teatrales al aire libre, espectáculos de magia y sesiones de narración oral y cuentacuentos, especialmente dirigidas al público familiar e infantil.

Fiestas de Barrio

Las celebraciones también llegarán a distintos barrios de A Coruña, que contarán con sus propias programaciones festivas durante el mes de agosto.

14-16.08.2026 – A Gaiteira

18.08.2026 – Festa da Fresa (Eirís)

19-21.08.2026 – Castrillón (incluye Festival Rock&Roll Star el día 20, con Javier Andreu, de La Frontera; Javier Ojeda, de Danza Invisible y Manuel España, de La Guardia)

21-23.08.2026 – Sagrada Familia

22.08.2026 – Pedralonga

Feria del Libro

La Feria del Libro de A Coruña volverá a convertir los Jardines de Méndez Núñez en un punto de encuentro para lectores, librerías, editoriales y autores. La cita se celebrará del 1 al 10 de agosto y ofrecerá diez días de presentaciones, firmas de libros y actividades culturales para todos los públicos.

Organizada por la Federación de Librerías de Galicia, la feria reunirá a librerías y editoriales en sus tradicionales casetas, donde los visitantes podrán conocer las últimas novedades editoriales y participar en encuentros con escritores. Como es habitual, el recinto abrirá en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Tras la Feria del Libro, los Jardines de Méndez Núñez acogerán la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que tendrá lugar del 14 al 30 de agosto. Librerías especializadas de distintos puntos de España ofrecerán miles de ejemplares de segunda mano, libros descatalogados, ediciones antiguas, volúmenes de colección, cómics, grabados y publicaciones difíciles de encontrar en los circuitos habituales.

Con entrada gratuita, este doblete de ferias del libro será previsiblemente una de las propuestas culturales más visitadas del verano coruñés, complementando la oferta de conciertos, festivales y actividades de diferente índole que llenarán la ciudad durante todo el mes de agosto.