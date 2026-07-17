Este pueblo marinero celebra 3 días de fiesta en homenaje a la gente del mar: música y campeonato de cucaña

Galicia es una comunidad estrechamente ligada al mar y, por ello, las Fiestas del Carmen son una de las celebraciones marineras más importantes y emblemáticas de la región. Esta festividad rinde homenaje a los marineros y a las gentes del mar con procesiones que dejan imágenes muy emotivas en diferentes municipios costeros gallegos.

Uno de ellos es Muxía (A Coruña), que celebra sus Festas do Carme del 24 al 26 de julio con una intensa programación que combina música, actividades y los tradicionales actos religiosos en honor a la Virgen del Carmen.

Carmen de Muxía a partir del 24 de julio

Muxía celebrará las fiestas del Carmen del viernes 24 al domingo 26 de julio con una completa programación que combina tradición, música en directo, actividades y un emotivo homenaje a la cultura marinera de la localidad.

La programación arrancará el viernes 24 de julio con una de las propuestas que mejor acogida tuvo en la edición anterior: el coloquio "Memorias mariñeiras", que se celebrará a las 19:30 horas en el Paraventos y estará moderado por el periodista Xusto Carril. Contará con la participación de hombres y mujeres del mar de Muxía, que compartirán sus vivencias y experiencias.

La jornada continuará a partir de las 23:00 horas con la música en directo de Eh! Sabina, grupo tributo a Joaquín Sabina, y la actuación de Miki Caamaño.

El sábado 25 de julio comenzará con una sesión vermú desde las 13:00 horas, amenizada por las charangas Sorcha y Santa Compaña. A las 17:00 horas dará comienzo en la Rambleta el Campeonato de la Cucaña, una recuperación del tradicional juego de la cucaña. Es casi imprescindible llevar bañador.

La programación nocturna arrancará a las 22:30 horas con la actuación de Septeto Naborí, que acercará los ritmos cubanos al público, seguida del directo de Pablo Balseiro, con una propuesta que fusiona pop, rumba, rock y música popular. El cierre de la noche correrá a cargo del dúo de Dj Choriso Criollo.

Las fiestas concluirán el domingo 26 de julio con el tradicional pasacalles de Xaramiños do Corpiño, la misa solemne prevista para las 12:00 horas y una última sesión vermú en el Malecón, a partir de las 13:30 horas, amenizada por Alma Latina, poniendo el broche final a un intenso fin de semana de celebración en honor a la Virgen del Carmen en Muxía.