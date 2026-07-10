No es Santiago: este lugar de Galicia reúne a las dos mayores orquestas por el Apóstol

Las fiestas de Santiago Apóstol son, sin duda, unas de las celebraciones más emblemáticas de Galicia. Cada mes de julio, numerosos municipios gallegos rinden homenaje al patrón con una amplia programación festiva. El día principal es el 25 de julio, aunque es habitual que las actividades comiencen en los días previos.

En este contexto, As Somozas, en la comarca de Ferrol, ya ha dado a conocer el programa de sus fiestas en honor a Santiago Apóstol. Durante cuatro jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una variada programación en la que tendrán un papel protagonista algunas de las mejores orquestas de Galicia.

Del viernes 24 al lunes 27 de julio

El concello de As Somozas ya está listo para celebrar sus fiestas en honor a Santiago Apóstol, que se desarrollarán del 24 al 27 de julio con un completo programa con actos religiosos, sesiones vermú, las verbenas con algunas de las orquestas más destacadas de Galicia y un día dedicado a los más pequeños.

Las fiestas comienzan el viernes 24 de julio con una de las noches más esperadas. Las populares orquestas Panorama y París de Noia serán las encargadas de inaugurar esta celebración y de poner a bailar a todos los asistentes hasta altas horas de la madrugada.

El sábado 25, festividad de Santiago Apóstol, la jornada arrancará con misas en la capilla de San Roque a las 10:00, 11:00 y 12:00 horas. Al mediodía habrá sesión vermú con las actuaciones de Tafornelos y Galilea. Ya por la noche, la verbena estará amenizada por Galilea y la orquesta Cinema.

El domingo 26 de julio continuará la celebración con una misa a las 13:00 horas en la iglesia parroquial. A continuación se celebrará la sesión vermú con Escaparate, formación que también actuará por la noche junto a la orquesta Finisterre.

Las fiestas concluirán el lunes 27 de julio con la tradicional Festa do Neno. Entre las 17:00 y las 20:00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de una tarde repleta de actividades y diversión.