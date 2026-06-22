Fangoria, Bombai y Yoly Saa inaugurarán las fiestas de verano de Ferrol 2026 en la plaza de Armas

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha presentado el cartel musical que dará inicio a las fiestas de verano 2026. La cita tendrá lugar el 21 de agosto en la plaza de Armas, tras la lectura del pregón.

Uno de los grandes atractivos del arranque festivo será la actuación de Fangoria, que llegará a Ferrol con un repertorio que repasa algunos de los temas más reconocidos de su trayectoria. Canciones como "A quién le importa" o "No sé qué me das" forman parte de un directo que suele convertirse en una gran celebración colectiva.

El escenario también contará con Bombai, que aportará su estilo fresco y optimista con temas muy populares como "Solo si es contigo" o "Vuela", pensados para conectar con el público y favorecer la participación durante el concierto.

El cartel se completa con la artista gallega Yoly Saa, una de las voces emergentes del panorama nacional. La intérprete presentará en directo temas de su trabajo "Magma", caracterizado por letras íntimas y una propuesta emocional que ha logrado consolidar una conexión cercana con el público.

Desde el Ayuntamiento confían en una alta afluencia para este primer gran evento de las fiestas, que servirá como punto de partida de una programación que se irá ampliando en las próximas semanas. El objetivo es consolidar unas fiestas con gran participación y actividad en las calles de la ciudad, recuperando el ambiente de ediciones anteriores.

Ferrol destina más de 50.000 euros a apoyar el ámbito cultural

La Junta de Gobierno Local de Ferrol ha aprobado nuevas ayudas económicas dirigidas al impulso de la actividad cultural en la ciudad, con una inversión total de 51.000 euros.

Por un lado, se ha renovado el convenio con la Agrupación Artístico-Cultural Meninas de Canido, que recibirá 34.000 euros para la organización de una nueva edición del Festival de Artes Meninas de Canido, uno de los eventos culturales más reconocidos del municipio.

Por otro lado, se ha aprobado una subvención de 17.500 euros para la Sociedad Filarmónica Ferrolana, destinada a mantener su programación de conciertos de música clásica durante el año.