Noche Blanca llenará los jardines de Méndez Núñez, en A Coruña, con música, juegos y 'foodtrucks'

Los jardines de Méndez Núñez acogerán el próximo 19 de junio una nueva edición de Noche Blanca, una jornada organizada por Siente Coruña y Zona Obelisco.

La programación, que se desarrollará entre las 12:00 y las 23:00 horas, incluirá una zona de juegos, actuaciones musicales y una oferta de 'foodtrucks' para animar durante todo el día uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Además, las personas que presenten un ticket de compra de los establecimientos asociados a la Zona Comercial Obelisco podrán canjearlo por unas gafas para observar el eclipse del 12 de agosto y conseguir invitaciones para la zona de juegos, degustaciones y consumiciones.

La organización ha habilitado estos incentivos a través de los comercios adheridos a Zona Obelisco, con el objetivo de dinamizar la actividad comercial y fomentar la participación ciudadana.

La edición de Noche Blanca de este año cuenta con la colaboración del Concello de A Coruña, Estrella Galicia, Desarrolla, Omoda-Jaecoo Resnova Motor y Poten100mos.