A Coruña repartirá en San Juan pulseras para detectar sustancias químicas en las bebidas

Presentación de la campaña de concienciación del San Juan en A Coruña. Quincemil

Cada vez queda menos para que A Coruña disfrute un año más de su noche más especial, la de San Juan. La ciudad va ultimando los preparativos para tener todo listo para la Noite Meiga y, entre ellos, está una campaña de concienciación presentada este jueves. Como novedad, el Concello repartirá 2.000 pulseras con un reactivo para detectar sustancias químicas en las bebidas.

La alcaldesa, Inés Rey, introdujo el acto, subrayando la importancia de disfrutar de esta fiesta desde el civismo y desvelando el lema En San Xoán, limpar as praias é ser de primeira.

"Somos una ciudad de primera en todo, en el deporte, en la cultura, en el tejido empresarial, en los números macroeconómicos y también tenemos que serlo en la fiesta", recalcó.

Rey explicó que habrá un dispositivo extra de limpieza, recordó el proyecto piloto para parcelar una parte de la playa de Riazor reservada a asociaciones y anunció que se reforzará la seguridad para evitar situaciones de abuso sexual y violencia contra las mujeres.

"Las mujeres hay espacios en donde no nos sentimos seguras", lamentó antes de recordar el uso de la sumisión química para "doblegar la voluntad de las mujeres y abusar de ellas. Nadie está libre de sufrir un abuso sexual después de estar sometida a una sumisión química".

En los puntos violetas, donde se ofrecerá información y asesoramiento tanto en las unidades móviles como en los puntos fijos, se repartirán cerca de 2.000 pulseras. Introduciéndolas en las copas, será posible gracias a un reactivo ver si se ha mezclado en las bebidas alguna sustancia química.

Además de publicaciones en redes sociales y un vídeo promocional, la campaña incluye un manual con diversas recomendaciones.

Luis Diz, presidente de Galicia de Noite, puso en valor la oportunidad de aprovechar la noche de San Juan, una de las fiestas más emblemáticas en A Coruña, así como la capitalidad que ostenta la ciudad dentro del ocio nocturno nacional para concienciar.

"Buscamos sensibilizar á xente que desfruta dos espazos públicos, para ter unha cidade de primeira no deportivo e no social", subrayó, recordando que "o ocio sostible é tamén responsable".

Por eso, el próximo 23 de junio por la noche, espera que este año no se repitan las imágenes de las playas y otros puntos de la ciudad llenos de basura y que la fiesta termine "da mellor forma, recollendo o lixo despois desa noite de desfrute".

Diz también recordó la importancia de evitar situaciones de alcoholismo y también de violencia hacia las mujeres: "Non podemos mirar para outro lado".

A partir de este jueves se llevarán a cabo distintas acciones de concienciación en diferentes puntos de la ciudad.