Así celebrarán San Juan 2026 los diferentes municipios del área metropolitana de A Coruña

La noche de San Juan volverá a llenar de fuego, música y olor a sardinas las playas, plazas y barrios del área metropolitana de A Coruña. Como cada año, los concellos han activado sus dispositivos y normas para ordenar una celebración que combina tradición, fiesta y miles de personas en la calle.

A Coruña volverá a ser el gran epicentro de la noche, con su San Juan declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, pero no será el único municipio con programación propia. Oleiros, Arteixo, Bergondo, Sada, Cambre, Culleredo, Betanzos, Carral o Abegondo también preparan hogueras, sardiñadas, verbenas y celebraciones populares.

La mayoría de ayuntamientos exigen autorización o comunicación previa para encender hogueras, especialmente en espacios públicos o playas. También se repiten las restricciones habituales: prohibición de quemar materiales contaminantes, uso de acelerantes, vidrio, muebles, palés con clavos o cualquier elemento que pueda poner en riesgo la seguridad o dificultar la limpieza posterior.

Estas son las principales celebraciones y normas previstas para San Juan 2026 en los concellos del área metropolitana coruñesa.

A Coruña

La programación del San Juan coruñés arrancará por la mañana con actos institucionales y culturales. A las 10:45 horas se celebrará el homenaje al rey Alfonso IX junto a la Torre de Hércules, mientras que el Campo da Leña acogerá desde las 11:00 horas juegos populares, un taller de decoración de sardinas y otro de hierbas de San Juan.

A mediodía habrá un homenaje al brigadier Diego del Barco en los jardines de la Maestranza. La mañana continuará con una Salve a Nuestra Señora del Rosario en el convento de Santo Domingo y una representación de Teatro Carmuxo en el Campo da Leña. El encendido del Fuego de San Juan será a las 13:45 horas en la iglesia castrense de San Andrés y la programación institucional concluirá con un concierto de la Banda de Música de Arca a las 20:15 horas en la avenida do Porto.

La gran novedad de este año será una prueba piloto en la playa de Riazor, entre las Esclavas y el Playa Club. El Concello habilitará 50 parcelas para un máximo de diez personas cada una, destinadas exclusivamente a entidades y asociaciones de la ciudad que se comprometan a dejar limpio el espacio tras la celebración. La medida busca probar nuevas fórmulas para reducir la acumulación de residuos en los arenales.

El Concello contará también con el creador de contenido coruñés Champi Muros en una campaña de sensibilización sobre la limpieza de playas y espacios públicos. A través del humor y de sus redes sociales, difundirá mensajes de responsabilidad durante una de las noches más multitudinarias del año.

Las churrascadas y sardiñadas estarán permitidas entre las 13:00 y las 16:00 horas y entre las 20:00 y las 00:00 horas. No se podrán encender fuegos en zonas como el trazado del oleoducto, el gasoducto de alta presión, el parque y la playa de Bens, el monte de San Pedro, los jardines de Méndez Núñez, los jardines de San Carlos, la plaza de las Bárbaras o el entorno de la Torre de Hércules, incluidas As Lapas, Moros y Adormideras. También habrá limitaciones en espacios arbolados y zonas sensibles como Azcárraga, Santa Margarita, Campo da Leña, Campo de Marte o la plaza de Monforte.

La música llegará también al muelle de Batería con el festival Noites do Porto, que convertirá la noche de San Juan en una romería indie. Xoel López actuará a partir de las 00:00 horas con su nuevo disco, Oniria Popular, y con algunos de los grandes himnos de su carrera. El recinto abrirá a las 21:00 horas con sesión DJ y a las 22:00 horas actuarán Sabela Caamaño y Antía Ameixeiras. Habrá propuestas gastronómicas con sardinas y churrasco, y las entradas están a la venta desde 38,50 euros.

Oleiros

Oleiros volverá a celebrar San Juan con una de sus tradicionales fallas en la playa de Bastiagueiro. Este año tendrá forma de misil y representará a Donald Trump y Benjamin Netanyahu como cowboys agarrados al proyectil con sus respectivas banderas y espuelas. La idea, según el Concello, es prenderle fuego para simular su despegue.

El plazo para solicitar autorización para hogueras en playas y otros espacios del municipio finaliza el 22 de junio. Las solicitudes pueden tramitarse por sede electrónica o presencialmente en el Registro municipal.

El Concello repartirá leña gratuita en las playas para evitar el uso de materiales peligrosos o contaminantes. La Policía Local y Protección Civil vigilarán que no se quemen palés, sofás, muebles ni objetos con clavos, vidrio o puntas metálicas. También estará prohibido introducir botellas de cristal en las zonas de hogueras.

Arteixo

Arteixo celebrará las fiestas de San Juan y el Santísimo en la parroquia de Chamín. La programación comenzará el viernes 19 de junio, a las 22:00 horas, con una verbena a cargo del grupo Unión y Fuerza y la Disco Móvil Impacto, con música de David Bermúdez.

El sábado 20 habrá diana y alboradas desde las 10:00 horas y misa solemne en honor a San Juan a las 13:15 horas. Después llegará la sesión vermú y, por la tarde, un toro mecánico gratuito. La verbena nocturna correrá a cargo del grupo La Bamba y la Disco Móvil Impacto, con Drew Korme, Nyam Boe y Cotelo.

El domingo 21 se celebrará la misa solemne en honor al Santísimo Sacramento a las 13:30 horas, seguida de sesión vermú con el dúo Elite. Por la tarde, desde las 17:00 horas, habrá juegos tradicionales e hinchables gratuitos para los más pequeños.

Bergondo

Bergondo regulará las hogueras, sardiñadas y barbacoas mediante un bando municipal. El horario autorizado irá desde las 20:00 horas del lunes 23 hasta las 4:00 horas del martes 24.

En la playa deGandarío se permitirá un máximo de 50 hogueras y en O Pedrido un máximo de 10, con prioridad para las personas empadronadas. Las solicitudes deberán presentarse antes de las 15:00 horas del 22 de junio. En playas será necesaria autorización previa, mientras que en espacios privados bastará con comunicar la celebración al Ayuntamiento.

Las hogueras no podrán superar los tres metros de altura y deberán situarse a más de 15 metros de viviendas, vehículos u otros elementos sensibles. No se podrán utilizar materiales peligrosos ni acelerantes. Además, estará prohibido hacer fuego en las playas de A Cabana y O Regueiro, instalar tiendas o toldos y utilizar equipos de sonido de gran potencia. En Gandarío, la carretera desde la rotonda hasta el final de la playa permanecerá cerrada al tráfico entre las 22:00 y las 4:00 horas.

Abegondo

El Ayuntamiento de Abegondo mantiene abierto el plazo para solicitar autorización para realizar hogueras durante San Juan. Las personas interesadas deberán tramitar la petición a través del formulario municipal, donde también se recogen las normas de seguridad que deberán cumplir.

El objetivo es facilitar la organización de la fiesta y garantizar que las hogueras se desarrollen sin riesgos para personas, viviendas, espacios públicos ni entorno natural.

Culleredo

En Culleredo, quienes quieran organizar una hoguera, sardiñada o barbacoa deberán comunicarlo previamente al Ayuntamiento antes del 20 de junio. El trámite puede realizarse por escrito o a través del correo sanxoan@culleredo.es.

La comunicación deberá incluir los datos de la persona responsable, la ubicación exacta de la celebración y, si es necesario, un plano o referencia catastral. El horario autorizado irá desde las 18:00 horas del 23 de junio hasta las 3:30 horas del día 24.

No se podrán encender hogueras en zonas verdes, parques infantiles ni en un perímetro de 15 metros alrededor de estos espacios. Tampoco junto a contenedores, vehículos o viviendas sin respetar la distancia mínima. Las sardiñadas y barbacoas no podrán ocupar la calzada ni dificultar la circulación, y deberán contar con aislamiento térmico y un extintor o sistema similar. Al finalizar, el espacio deberá quedar limpio.

Betanzos

Betanzos exigirá autorización previa para las hogueras de San Juan que se celebren en espacios públicos. En terrenos privados no será necesario pedir permiso, pero sí comunicarlo al Ayuntamiento con al menos 72 horas de antelación.

Todas las hogueras deberán finalizar como máximo a las 2:00 horas y respetar los límites de emisión sonora. Además, deberán guardar distancia respecto a viviendas, vehículos, instalaciones, tendidos eléctricos o telefónicos y zonas vegetales. No podrán superar los tres metros de altura ni los tres metros de diámetro. También estará prohibido quemar neumáticos, aceites, plásticos u otros residuos contaminantes.

En terrenos públicos asfaltados o enlosados será obligatorio proteger el pavimento con una capa de arena de al menos diez centímetros.

Sada

Sada celebrará San Juan el martes 23 de junio con hogueras permitidas en espacios públicos y privados, siempre previa comunicación al Concello a través del Registro.

En el Curruncho de la playa deAs Delicias se habilitará una zona de recogida de madera con 10 toneladas disponibles sin solicitud previa. Desde las 19:00 horas habrá también una sardiñada popular por 7 euros, que incluirá seis sardinas, pan de broa, bebida y taza conmemorativa.

A partir de las 19:00 horas se podrá dejar el material en las playas para preparar las lumaradas. Los arenales deberán quedar libres a las 6:00 horas del día 24 para permitir los trabajos de limpieza. Por seguridad, el baño estará prohibido desde las 22:00 hasta las 9:00 horas.

El Concello recuerda que no se podrán usar materiales contaminantes, vidrio, farolillos voladores ni trasladar madera en contenedores de basura. Tampoco se permitirán hogueras en zonas verdes o espacios de riesgo.

Carral

Carral celebrará San Juan en San Vicente de Vigo el 20 de junio a partir de las 20:00 horas. La cita tendrá lugar en el atrio de la iglesia e incluirá un menú con churrasco, sardinas, agua, pan y vino.

La música correrá a cargo de la Coral Polifónica da Gaiteira y la A. M. Coitelo de Pau. La entrada será gratuita para socios y, para no socios, se solicita un donativo de 20 euros. Las reservas pueden realizarse en el teléfono 672 975 562.

Cambre

La localidad de Anceis celebrará sus fiestas de San Juan con varios días de programación. La principal novedad será el San Xoán Rock, que arrancará el viernes 19 a las 21:00 horas con Tonhito de Poi, Mártires del Rock & Roll, The Nunzia's y la banda local Hemacaos.

El sábado 20 se celebrará la tradicional cigalada, con actuaciones de Los Satélites y Unión y Fuerza. El domingo 21 será el turno de D'Vicio y Gus DJ. El martes 23 habrá churrascada popular y música con La Bamba y Disco CDC. Las fiestas finalizarán el miércoles 24, día de San Juan, con una sesión vermú a cargo del dúo Dilema.