Paris de Noia y Los Satélites actúan el día de San Juan en este municipio de Galicia en unas fiestas que duran 5 días

Ya queda muy poco para la llegada de la fiesta de San Juan, una de las celebraciones más emblemáticas de Galicia. Además, este año el 24 de junio coincide con festivo autonómico, lo que permitirá a miles de gallegos disfrutar de una jornada especial tras la tradicional noche de las hogueras.

Como es habitual, durante la medianoche del 23 al 24 de junio numerosas playas gallegas se iluminarán con el encendido de las hogueras y los fuegos artificiales. Sin embargo, mientras que algunas localidades organizan verbenas y actuaciones musicales durante la propia noche de San Juan, otras reservan las orquestas y gran parte de la programación festiva para el día 24, aprovechando que es festivo.

Cuatro días de fiesta en el San Juan de Sarria

El municipio de Sarria, en Lugo, ya calienta motores para celebrar una nueva edición de las fiestas de San Juan. A través de sus redes sociales, el Concello ha confirmado que la programación se desarrollará entre los días 23 y 27 de junio, aunque por el momento no se ha dado a conocer el cartel completo de actividades.

Lo que sí está confirmado es la presencia de dos de las orquestas más reconocidas y seguidas de Galicia. La jornada festiva del 24 de junio, día de San Juan y festivo autonómico en toda Galicia, contará con las actuaciones de París de Noia y Los Satélites, dos de las formaciones más reconocidas en la comunidad.

Además, los vecinos podrán disfrutar de la fiesta sin preocuparse por madrugar al día siguiente, ya que en Sarria el 25 de junio es festivo local, lo que permite el disfrute de estas orquestas hasta altas horas de la madrugada.

Por otra parte, el Concello también ha adelantado la programación prevista para el sábado 27 de junio con la celebración del "Vibra Xoán", una propuesta musical que reunirá a varios artistas en el Campo do Río. El plato fuerte de la noche será la actuación gratuita de The Rapants, una de las bandas gallegas con mayor proyección y popularidad del momento.

La programación musical de esa jornada arrancará a las 22:00 horas con el concierto de Mrs. Fine y, ya entrada la madrugada, será el turno de la Duendeneta, que pondrá el cierre a las fiestas de San Juan 2026 de Sarria a partir de las 01:00 horas.